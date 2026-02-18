Belgijski obrambni minister Merzu: Držite jezik za zobmi

Belgijski obrambni minister Theo Francken je kritiziral evropske voditelje, ker po njegovem mnenju preveč govorijo o jedrskem orožju, poroča Politico.

V času, ko postajajo pogovori o evropskem jedrskem odvračanju vse bolj zaostreni, je belgijski obrambni minister Theo Francken evropske voditelje pozval, naj o jedrskem orožju raje molčijo.

"Glede jedrskega odvračanja res ne razumem, zakaj so evropski voditelji tako zgovorni. To ni pametno. Prosim, držite jezik za zobmi," je Francken zapisal v odzivu na intervju nemškega kanclerja Friedricha Merza.

Merz je namreč v intervjuju spregovoril o ta trenutek zelo pereči temi, pri čemer je izključil razvoj nemškega jedrskega odvračilnega sistema, vendar je dejal, da bi nemška lovska letala lahko nosila francosko in britansko jedrsko orožje.

Nemčija in Belgija sta obe podpisnici sporazuma o delitvi jedrskega orožja z ZDA, v okviru katerega lahko njune zračne sile nosijo ameriške jedrske bombe.

SCAF is dood aldus de Duitse bondskanselier @bundeskanzler in deze podcast. Er komt geen Frans-Duits zesde generatie jachtvliegtuig.



België was observator in het programma. We zullen onze positie herbepalen.



Ivm de nucleaire afschrikking begrijp ik echt niet waarom Europese… — Theo Francken (@FranckenTheo) February 18, 2026

Belgijski obrambni minister je komentiral tudi Merzeve negativne izjave o lovskem letalu Future Combat Air System, ki ga razvijajo Nemčija, Španija in Francija in ki je po njegovem mnenju mrtev. Francken trdi, da so te besede nemškega kanclerja kot smrtna obsodba za ta program.

O vlogi francoskega jedrskega orožja v evropski varnosti bo 2. marca spregovoril tudi francoski premier Emmanuel Macron.