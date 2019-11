Belgijci ob pomoči Europola napadli strežnike Islamske države

V okviru operacije je uspelo preiskovalcem zapreti več strani, kjer so širili propagando IS, je dodal Eric van der Sypt. Podoben napad so preiskovalci izvedli že lani, a so se po tistem na spletu spet pojavile propagandne strani IS. Tako tudi tokrat niso naivni in ne pričakujejo, da so jih za vedno utišali.

IS je nekoč nadzoroval večje območje v Iraku in Siriji, kjer pa so skrajneže porazili. Na območju je sicer še vedno med 14 tisoč in 18 tisoč pripadnikov IS, med njimi tri tisoč tujcev. Konec oktobra so ameriške sile odkrile vodjo IS Abuja Bakra al Bagdadija, ki se je nato razstrelil.