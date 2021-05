Belgija začasno prekinja uporabo cepiva Janssen pri mlajših od 41 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgija je danes sporočila, da začasno prekinja cepljenje mlajših od 41 let s cepivom proti covid-19 proizvajalca Janssen. Kot so pojasnile pristojne oblasti, so odločitev sprejeli po smrti ženske, ki je bila cepljena s tem cepivom. Glede na podatke naj bi šlo za ženo slovenskega diplomata, ki je nedavno umrla zaradi kapi.