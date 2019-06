Belgija bo sprejela šest belgijskih sirot džihadistov

Belgija bo po smrti njihovih staršev sprejela šest sirot džihadistov, ki so se rodile v Belgiji in so trenutno v taboriščih v Siriji, ki jih nadzorujejo Kurdi, je sporočil belgijski finančni minister Alexander De Croo.

De Croo je danes izjavil, da gre za otroke, ki niso imeli izbire glede odhoda na Bližnji vzhod. Dodal je, da so v taboriščih sami in brez podpore ter da so "štirje od šestih povratnikov starejši od deset let", med njimi pa ni osumljencev za kazniva dejanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Belgijski zunanji minister Didier Reynders je v sredo dejal, da je Belgija podpisala dogovor, ki bo dovoljeval vračilo povratnikov prek iraškega Kurdistana.

Od 2012 v podporo Islamski državi 400 oseb

Veliko borcev Islamske države in njihovih družinskih članov po porazu zadržujejo v kurdskih taboriščih v Siriji. Po navedbah belgijskih medijev je v sirskih taboriščih nekaj več kot 50 mladoletnih Belgijcev.

Belgijske oblasti ocenjujejo, da se je od leta 2012 na Bližnji vzhod v podporo Islamski državi odpravilo 400 odraslih oseb, od tega naj bi jih bilo 150 še vedno aktivnih.