Begunski otroci brez spremstva iz Grčije prispeli v Nemčijo

V Nemčijo je danes prispela skupina približno 50 begunskih otrok brez spremstva, ki so jih evakuirali iz sprejemnih centrov na grških otokih. Mladoletni begunci so z letalom iz Aten pristali v Hannovru. Vse so pred odhodom iz Grčije testirali za novim koronavirusom, najprej pa bodo v Nemčiji ostali v štirinajstdnevni karanteni, piše STA.

Gre za skupino 42 begunskih otrok in 5 mladostnikov iz Afganistana, Sirije in Eritreje, med katerimi štirje spremljajo svoje mlajše sorojence, je sporočilo nemško notranje ministrstvo. Njihova povprečna starost je 13 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vesel sem, da smo lahko sprejeli prvo skupino otrok brez spremstva kljub resnosti krize zaradi koronavirusa," je dejal nemški notranji minister Horst Seehofer. Evakuacija otrok je "rezultat večmesečnih priprav in intenzivnih pogovorov z evropskimi partnerji", je poudaril.

Izrazil je upanje, da bodo tudi druge države kmalu sprejele otroke beguncev in migrantov brez spremstva.

Grki pozivajo članice EU, naj otrokom omogočijo novo življenje

Po pisanju STA so otroke premestili iz sprejemnih begunskih centrov na otokih Lezbos, Samos in Hios. Na letališču v Atenah jih je pospremil grški premier Kiriakos Micotakis, ki je poudari, da skuša grška vlada prepričati druge članice EU, naj otrokom, ki so pobegnili pred vojnami in preganjanjem, omogočijo novo življenje.

Kot je dejal, je vesel, da je ta program končno zaživel, in izrazil upanje, da bodo približno 1600 mladoletnikov v prihodnjih mesecih premestili v druge članice.

Nemčija naj bi sicer skupaj sprejela med 350 in 500 otrok, večinoma mlajših od 14 let. Že pred dnevi je prva skupina 12 otrok iz Grčije prispela v Luksemburg.

Tudi Evropska komisija je članice EU pozvala, naj sprejmejo okoli 1600 begunskih otrok brez spremstva in bolnih otrok, ki so ujeti v centrih v Grčiji. Več kot 90 odstotkov med njimi je fantov, poročanje nemške tiskovne agencije dpa navaja STA.

