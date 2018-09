Barnier dogovor o brexitu pričakuje do začetka novembra

Glavni gost letošnjega BSF Michel Barnier je v pogovoru z novinarjem Alijem Aslanom pojasnil, da je treba dogovor o brexitu doseči v prihodnjih šestih ali osmih tednih.

Barnier: Odločitev Velike Britanije moramo spoštovati

Potem je po njegovih besedah treba zagotoviti še čas za ratifikacijo v državah članicah in tudi v Evropskem parlamentu, če naj bi Velika Britanija marca prihodnje leto odšla na svoje. Za zdaj so se dogovorili o "okoli 85 odstotkih", je povedal Barnier.

"Ko gledamo geopolitični položaj, bi bilo morda bolje, če bi ostali skupaj. A Velika Britanija se je odločila oditi in to odločitev moramo spoštovati," je dejal glavni pogajalec EU za brexit.

"Gre za položaj, v katerem obe strani izgubljata"

Pogajanja z Londonom je opisal kot težka in zapletena, a je zanikal kritike, da je v pogajanjih z Britanci prestrog. "Ne gre za dogmatizem in nobene želje po kaznovanju ali maščevanju ni. Oni zapuščajo EU, ne zapušča EU Velike Britanije. Gre za to, da je treba spoštovati pravila enotnega trga," je poudaril Barnier.

Po njegovih besedah EU ne more privoliti v to, da bi Velika Britanija iz enotnega trga vzela samo nekatere stvari, drugih pa ne. "Ne moreš imeti svobodnega pretoka blaga, ne da bi imel tudi svobodni pretok ljudi," je pojasnil Barnier in zatrdil, da so pravila enaka za vse.

Poudaril je še, da so pogajanja o brexitu negativna pogajanja, saj v njih ne bo zmagal nihče. "Gre za položaj, v katerem obe strani izgubljata, iz tega pa ne bo nobene dodane vrednosti," je še dejal Barnier na voditeljskem panelu letošnjega BSF, ki je posvečen iskanju rešitev za premagovanje razlik.