Avstrijski vladajoči stranki za priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji

Avstrijski vladajoči ljudska stranka (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ) sta 22. marca sprejeli predlog sklepa, v katerem pozivata zunanjo ministrico Karin Kneissl, naj pri slovenski vladi doseže uradno priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji, je v torek poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Foto: Thinkstock

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog sklepa so posredovali parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko, posvetovanja pa se še niso začela.

"V nasprotju s slovensko skupnostjo v Avstriji je nemško govoreča skupnost v Sloveniji v vsakdanjem življenju še vedno izpostavljena različnim oblikam diskriminacije in ni priznana kot avtohtona manjšina," sta v predlogu kritična Josef A. Riemer iz vrst svobodnjakov in Reinhold Lopatka iz ÖVP. Slovenijo pozivata, naj nemško govoreči skupnosti prizna enake pravice kot italijanski in madžarski manjšini.

Predlog poziva avstrijsko vlado, še posebej pa zunanjo ministrico, naj se na dvostranski in evropski ravni zavzame za priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji.

V Sloveniji koli 2000 pripadnikov nemško govoreče skupnosti

V Sloveniji naj bi po nekaterih ocenah živelo okoli 2000 pripadnikov nemško govoreče skupnosti, ki pa ne živijo na strnjenem območju. Za njihovo priznanje v slovenski ustavi po vzoru italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji se Avstrija zavzema že nekaj časa, nazadnje je k temu pozvala tudi zunanja ministrica Kneisslova ob obisku v Ljubljani 20. marca.

Foto: STA

Slovenija meni, da položaj nemško govoreče skupnosti ustrezno rešuje sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Slovenijo in Avstrijo, ki sta ga državi podpisali leta 2001. Del sporazuma je namreč interpretativna izjava, v kateri je zapisano, da pripadnikom nemško govoreče skupine v Sloveniji pripadajo pravice po 61. členu slovenske ustave.