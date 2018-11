Avstrijski socialdemokrati po 130 letih prvič izvolili predsednico

Do razpada vladajoče koalicije med SPÖ in ÖVP leta 2017 je bila Rendi-Wagner pol leta avstrijska ministrica za ženske in zdravje.

Do razpada vladajoče koalicije med SPÖ in ÖVP leta 2017 je bila Rendi-Wagner pol leta avstrijska ministrica za ženske in zdravje. Foto: Reuters

Po izvolitvi je nova voditeljica avstrijske opozicije dejala, da je pripravljena prevzeti odgovornost in da želi postati prva avstrijska kanclerka.

Rendi-Wagner je članica socialdemokratov dve leti in bo na čelu stranke nasledila bivšega kanclerja Christiana Kerna, ki se je septembra v celoti umaknil iz politike.

Zagovornica šibkih

V nastopu pred približno 650 delegati se je nova predsednica avstrijskih socialdemokratov danes označila kot zagovornico socialnih šibkih. Hkrati je ostro napadla avstrijsko vlado, ki jo sestavljata Ljudska stranka (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ).

"To vlado druži zaljubljenost v samo vase, strahopetnost in aroganca do ljudi v tej državi" je dejala in kanclerju Sebastianu Kurzu tudi očitala, da v zadnjih sedmih letih, ko je bil tudi državni sekretar in zunanji minister, ni naredil ničesar za integracijo priseljencev ter da ga zanima zgolj osebni politični vzpon.

SPÖ trenutno napovedujejo 25-odstotno podporo

SPÖ je na predčasnih volitvah pred letom dni utrpela poraz in se je odločila za odhod v opozicijske vrste. Javnomnenjske raziskave ji trenutno napovedujejo približno 25-odstotno podporo, podobno kot jo ima FPÖ. Največjo podporo med volivci uživa ÖVP s Kurzem na čelu, okoli 35 odstotkov.