Avstrijski predsednik bo v petek začel pogovore o sestavi nove vlade

Avstrijski predsednik Alexander van der Bellen bo v petek z vodji strank začel pogovore o sestavi nove vlade, so danes sporočili iz njegovega urada. Najprej se bo sestal s Herbertom Kicklom, vodjo svobodnjakov (FPÖ), ki so na parlamentarnih volitvah konec tedna zmagali, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po srečanju s Kicklom se bo van der Bellen sestal še s trenutnim kanclerjem in vodjo drugouvrščene Ljudske stranke (ÖVP) Karlom Nehammerjem in vodjo tretjeuvrščenih socialdemokratov (SPÖ) Andreasom Bablerjem.

Datum srečanj z Beate Meinl-Reisinger in Wernerjem Koglerjem, vodjema liberalne stranke Neos in Zelenih, ki sta se prav tako uvrstili v parlament, medtem še ni določen.

Avstrijski predsednik van der Bellen je danes sprejel odstop vlade pod vodstvom kanclerja Karla Nehammerja. Zahvalil se ji je za njeno delo v, kot je dejal, zelo burnih letih. Foto: Guliverimage Pred tem je avstrijski predsednik danes sprejel odstop vlade pod vodstvom kanclerja Nehammerja. Zahvalil se ji je za njeno delo v, kot je dejal, zelo burnih letih. Med izzivi je omenil pandemijo covid-19, vojno v Ukrajini, inflacijo, poletni vročinski val in nedavne poplave. Ob tem jo je prosil, naj do sestave nove vlade opravlja tekoče posle.

"Kakšno podobo Avstrije želimo pokazati Evropi in svetu," je v kratkem govoru ob sprejetju odstopa vlade vprašal Van der Bellen. Po njegovih besedah se bo morala prihodnja vlada perečih vprašanj, vključno z migracijami, lotiti konstruktivno in usmerjeno k rešitvam.

Na parlamentarnih volitvah minuli konec tedna so svobodnjaki dosegli zgodovinski uspeh. Z 28,9 odstotka glasov so dosegli prvo zmago na nacionalni ravni. Ljudska stranka je osvojila 26,3 odstotka glasov, socialdemokrati 21,1 odstotka, Neos 9,1 odstotka, Zeleni pa so se v parlament prebili z 8,2-odstotno podporo.