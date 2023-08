Pirc Musar Van der Bellna opozorila na pravice Slovencev v Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strinjala sta se, da je schengen in z njim povezan prost pretok ljudi ena temeljnih vrednot EU. V luči tega je Pirc Musar izrazila obžalovanje nad odločitvijo Avstrije, da podaljša nadzor na notranji schengenski meji.

Strinjala sta se, da je schengen in z njim povezan prost pretok ljudi ena temeljnih vrednot EU. V luči tega je Pirc Musar izrazila obžalovanje nad odločitvijo Avstrije, da podaljša nadzor na notranji schengenski meji. Foto: STA

"V ozadju nestabilnega sveta, kjer so načela osnovne človečnosti vsakodnevno ogrožena, ima vaša podpora slovenski manjšini posebno vrednost," je po navedbah urada slovenske predsednice Van der Bellnu dejala Pirc Musar.

Ob tem pa je izpostavila potrebo po nadaljnjih korakih za sistemsko ureditev pravic slovenske manjšine v Avstriji. Opozorila je na pomen pravice do zagotavljanja kakovostnega izobraževanja v slovenskem jeziku od vrtca naprej in pravice do rabe slovenščine v sodstvu na območju, kjer živi slovenska manjšina.

Potrdila dobre in prijateljske odnose med državama

Z avstrijskim predsednikom sta sicer potrdila dobre in prijateljske odnose med državama ter izrazila zadovoljstvo nad rednim političnim dialogom na najvišjih ravneh. Izpostavila sta tudi odlično gospodarsko sodelovanje med državama in spregovorila o nujnosti boja proti podnebnim spremembam, kar je tema, ki oba močno povezuje.

Ob tej priložnosti se je Pirc Musar avstrijskemu kolegu tudi zahvalila za izraze solidarnosti in pomoč Sloveniji po nedavni ujmi. Izrazila je tudi solidarnost s prebivalci avstrijske Koroške, ki so jih v istem času prav tako prizadele uničujoče poplave.