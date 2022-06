Avstrijski nadzor na mejah zaradi "terorističnih groženj" je bil nezakonit

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče EU v Luksemburgu je v aprilski sodbi navedlo, da lahko država članica EU ob resni grožnji za svoj javni red ali notranjo varnost ponovno uvede nadzor na svojih mejah z drugimi državami članicami, vendar pri tem nadzoru ne sme prekoračiti najdaljšega skupnega trajanja šestih mesecev.

Sodišče je sicer pojasnilo, da lahko država članica ponovno uvede tak ukrep, celo neposredno po koncu šestmesečnega obdobja, kadar se sooči z novo resno grožnjo, ki vpliva na njen javni red ali njeno notranjo varnost in ki se razlikuje od prvotno ugotovljene grožnje, kar je treba presojati glede na konkretne okoliščine in dogodke.

Vprašanja o nadzoru na notranjih mejah je sodišču predložilo prav deželno upravno sodišče avstrijske Štajerske.

Avstrija je nadzor na mejah izvajala od novembra 2017 do 11. maja 2022, pri čemer je kot razlog navajala teroristično grožnjo. Od 12. maja pa velja nov razlog za nadzor, in sicer nevarnost tihotapljenja orožja iz Ukrajine, na mejah s Slovenijo in Madžarsko.

V odzivu za Presse je avstrijsko notranje ministrstvo izpostavilo trenutno veljavno ureditev in poudarilo, da bi lahko brez nadzora na mejah orožje z vojnih območij "pristalo na domačem črnem trgu in v rokah kriminalnih ali ekstremističnih organizacij", še povzema APA.