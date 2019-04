Avstrija sprejela digitalni davek, vlada si obeta 200 milijonov evrov letno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska vlada si od novega davka, ki ga mora zdaj potrditi parlament, obeta več kot 200 milijonov evrov prihodkov letno. "Kar Evropi ne uspe, naredi Avstrija," je dejal avstrijski zunanji minister Hartwig Löger.

Poskus uvedbe digitalnega davka za velika spletna podjetja na ravni EU je propadel marca. Najbolj sta si zanj prizadevali Nemčija in Francija, ki sta nazadnje predlagali triodstotno obdavčitev prihodkov od oglaševanja prek spleta, ki bi veljala od januarja 2021.

Avstrija si je za uvedbo digitalnega davka močno prizadevala v času predsedovanja Svetu EU v drugem polletju 2018. Medtem so svoje predloge na nacionalni ravni že pripravili tudi v Franciji in nekaterih drugih državah. "Smo pionirji na tem področju in pričakujem, da nam bodo sledile številne evropske države," je dejal avstrijski kancler Sebastian Kurz.

Kurz: To je korak v smeri večje pravičnosti pri obdavčitvi koncernov

Digitalni davek je označil za korak v smeri večje pravičnosti pri obdavčitvi koncernov. Od pričakovanih 200 milijonov evrov prihodkov naj bi najmanj 15 milijonov evrov namenili za krepitev digitalizacije avstrijskih medijev. Poleg obdavčitve prihodkov od spletnega oglaševanja bo Avstrija uvedla tudi prometni davek za digitalne trgovske platforme, kot je denimo Amazon.

Trenutno so v EU paketi iz tretjih držav v vrednosti do 22 evrov prosti plačila davka na dodano vrednost, a so pogosto opremljeni z napačno deklaracijo. Prav tako bodo morale o svojem prometu po novem poročati tudi platforme za posredovanje storitev, kot je denimo Airbnb.