Avstrijska ljudska stranka zaradi seksistične izjave izključila poslanca

Sawsan Chebli je minuli konec tedna na Twitterju obsodila nasilje skrajnih desničarjev v nemškem Chemnitzu. "Nismo dovolj radikalni," je zapisala v objavi, ki jo je nato odstranila.

Uporabnik Twitterja je nato v tvitu vprašal, kako je nekdanja tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva uspela zasesti trenutni položaj. Efganij Dönmez mu je odgovoril: "Poglej njena kolena, mogoče boš tam našel odgovor."

Vodja ÖVP in avstrijski kancler Sebastian Kurz je sporočil, da so Dönmeza zaradi komentarja izključili iz poslanske skupine v avstrijskem parlamentu. Pojasnil je, da so "seksistične in žaljive izjave nesprejemljive".

Dönmez, ki se je rodil v Turčiji, se sooča tudi s pozivi k odstopu s poslanskega položaja. Kot je povedal, bo delo v parlamentu nadaljeval kot nepovezani poslanec.

Sporni tvit je sicer odstranil z družbenega omrežja. Za avstrijske medije je danes povedal, da njegov tvit ni bil seksističen. Želel je le sporočiti, da so nemški socialdemokrati (SPD) "šli na kolena, da bi islamistom razgrnili rdečo preprogo".