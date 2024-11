Avstrijci ne spijo mirno: morilca še niso našli, preiskali pa že sto kvadratnih kilometrov

Več kot 250 policistov že peti dan išče avstrijskega morilca Rolanda Drexlerja ter preiskuje izjemno zahteven teren na območju Rohrbacha in okolice. Kljub dronom, helikopterjem, lovskim psom in oklepnim vozilom je iskanje za zdaj neuspešno.

Rolanda Drexlerja, dvojnega morilca iz Avstrije, še vedno niso našli. Pogrešan je od ponedeljka, ko je v Arnreitu v okrožju Rohrbach v Zgornji Avstriji ubil dva lovska kolega, 64-letnega župana Kirchberga Franza Hoferja in upokojenega policista ter vodjo lova Josefa H.

Preiskali so območje v velikosti sto kvadratnih kilometrov

Na terenu je več kot 250 policistov, tako navadnih kot iz specialnih enot. Zgornjeavstrijskim policistom pomagajo kolegi iz drugih dveh avstrijskih dežel, Spodnje Avstrije in Salzburga, ki prav tako mejita na Zgornjo Avstrijo.

Intenziven lov na ponorelega lovca in dvojnega morilca se intenzivno nadaljuje, so potrdili na policiji. "Osredotočeni smo na okrožje Rohrbach," je za avstrijske medije povedal tiskovni predstavnik regionalne policije Zgornje Avstrije Michael Babel.

"Doslej je bilo preiskano območje v velikosti sto kvadratnih kilometrov, kar je približno območje Linza, glavnega mesta dežele Zgornja Avstrija," je sporočila policija. Mimogrede, Linz je tretje največje avstrijsko mesto in ima več kot dvesto tisoč prebivalcev. Številni sicer domnevajo, da se je Drexler že ubil, a policija pravi, da dokler to ni dokazano, ne morejo prekiniti iskanja, saj predpostavljajo, da je še živ.

Prejeli so že 220 prijav, a so bile vse napačne

"Prejeli smo že 220 prijav, a vse so bile napačne," je dejal Babel. Da so ga videli, so najprej poročali iz avstrijske pokrajine Gradišće ob madžarski meji, nato pa še iz mesta Wels. Vse domneve so se izkazale za napačne.

56-letnega morilca tako še vedno intenzivno iščejo. Iskanje se nadaljuje po vsej Avstriji, pa tudi v tujini, predvsem v sosednji Češki in Nemčiji. Policija je občane pozvala k previdnosti, saj je, kot so navedli, ubežnik "oborožen in nevaren".

Da ne bi nadaljeval svojega smrtonosnega maščevalnega pohoda, je policija pod zaščito dala petdeset ljudi iz Drexlerjeve soseske.

Žrtvi bosta pokopani 7. in 9. novembra

Kot še poročajo mediji, so že znani datumi pokopa žrtev ponorelega morilca. Najprej bodo 7. novembra v Arnreitu pokopali upokojenega policista Josefa H., ki ga je policija našla mrtvega v njegovi hiši s harmoniko okoli vratu, kar potrjuje, da ga je morilec presenetil, dva dni kasneje, 9. novembra, pa bodo pokopali tudi župana občine Franza Hoferja.