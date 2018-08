Avstrija zabeležila padec prošenj za azil

V Avstriji se nadaljuje trend upadanja prošenj za azil. Julija so tako zabeležili 46,8 odstotka prošenj manj kot v enakem obdobju lani. Od začetka leta pa so po podatkih notranjega ministrstva zabeležili 44,4 odstotka prošenj manj, in sicer je do julija za azil v Avstriji zaprosilo 8264 oseb.