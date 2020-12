V Avstriji so znova začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, med drugim so močno omejeni gibanje in stiki. Že tretje zaprtje javnega življenja v Avstriji bo v veljavi do sredine januarja. Na Hrvaškem v zadnjem dnevu umrlo 65 bolnikov s covidom-19.

V skladu z zaostrenimi ukrepi lahko Avstrijci domove zapustijo le za osnovne obveznosti, kot so nakupovanje osnovnih potrebščin, obisk zdravnika, delo in rekreacija. Na voljo so le najbolj nujne storitve, kot so trgovine z živili in lekarne. Zaprte so tudi restavracije, možen je samo prevzem hrane in pijače, piše STA.

Od danes so poleg tega močno omejeni stiki med ljudmi v zasebnih prostorih. Član oziroma člani gospodinjstva se lahko srečajo samo z eno osebo iz drugega gospodinjstva. Pri tem velja nekaj izjem.

Sredi januarja hitro testiranje

Foto: Reuters Za tiste, ki bodo na brezplačnem testiranju s hitrimi testi med 15. in 17. januarjem negativni na novi koronavirus, se bodo ukrepi sprostili 18. januarja, ko bodo lahko svoja vrata znova odprle trgovine, kulturne ustanove in restavracije.

"Za vse, ki se niso pripravljeni testirati, bodo ukrepi zaprtja države veljali do 24. januarja, torej teden dlje," je ob napovedi ukrepov pojasnil avstrijski kancler Sebastian Kurz. Testi so predpogoj za rahljanje ukrepov, je prepričan.

Strožji ukrepi tudi na letališčih

Do 18. januarja bodo strožji ukrepi veljali tudi na avstrijskih mejah in letališčih. Od pretekle sobote za tiste, ki potujejo v države z visokim tveganjem za okužbo, tudi vse sosednje države, ob vrnitvi velja desetdnevna obvezna karantena. Prekinejo jo lahko po opravljenem negativnem testu na lastne stroške po petih dneh karantene, poroča STA.

Takrat bodo lahko v šolske klopi znova sedli tudi učenci in dijaki. Po božično-novoletnih počitnicah, ki se končajo 6. januarja, bo pouk potekal na daljavo.

Ukrepe avstrijske oblasti znova zaostrujejo tik pred nedeljskim začetkom cepljenja proti covid-19. Kot prve bodo na Dunaju cepili pet ogroženih bolnikov iz posebne covidne ambulante, starejših od 80 let. Na začetku bodo cepili predvsem tiste, ki jih covid-19 najbolj ogroža - oskrbovance domov za ostarele, tiste, ki potrebujejo nego, in zdravstvene delavce.

Foto: Reuters

Na Hrvaškem zaradi covida-19 umrlo še 65 ljudi

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 1651 testih zabeležili 350 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 65 ljudi. Skupno število aktivnih okužb danes znaša 11.644, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

V bolnišnicah se zdravi 2664 bolnikov, od teh jih je 271 priključenih na ventilatorje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.