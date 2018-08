Avstrija bo prosilcem za azil onemogočila vajeništvo

Avstrijska vlada namerava prosilcem za azil onemogočiti pripravništvo in vajeništvo. Gre za novo v vrsti omejitev za migrante, ki jih je uvedla desna vlada na Dunaju. Po zdaj veljavni zakonodaji lahko v programih pripravništva in vajeništva za deficitarne poklice sodelujejo prosilci za azil, mlajši od 25 let.

V skladu s predlogom zakona, ki ga je avstrijska vlada predstavila v ponedeljek, prosilci za azil v Avstriji ne bodo več mogli sodelovati v shemah za pripravništvo in vajeništvo, je pojasnil tiskovni predstavnik vlade Peter Launsky-Tieffenthal. Bodo pa pripravniška in vajeniška mesta na voljo drugim državljanom tretjih držav ter tistim, ki so že dobili azil, je zagotovil.

"Kdor nima pravice ostati v državi, ne bi smel začeti vajeništva"

Po zdaj veljavni zakonodaji iz leta 2012, ki jo je uvedla tedanja vlada pod vodstvom socialdemokratov (SPÖ), lahko prosilci za azil, mlajši od 25 let, v Avstriji sodelujejo v programih pripravništva in vajeništva za deficitarne poklice.

Cilj te zakonodaje je lažje vključevanje beguncev in migrantov v družbo, koristi pa tudi zavrnjenim prosilcem za azil, saj lahko izkušnje in znanje, pridobljene s pripravništvom, uporabijo drugje po svetu.

"Kdor nima pravice ostati v državi, ne bi smel začeti vajeništva," je v tujih medijih poudaril vodja vladajočih svobodnjakov (FPÖ), podkancler Heinz-Christian Strache.

Gospodarska ministrica Margarete Schramböck iz vrst Ljudske stranke je zagotovila, da bodo okoli tisoč prosilcem za azil, ki že sodelujejo v programih, omogočili dokončanje pripravništva ali vajeništva.

Z odločitvijo se ne strinjata niti Karitas niti Rdeči Križ

Notranji minister, svobodnjak Herbert Kickl, pa je danes dejal, da bi morali pri zavrnjenih prosilcih za azil od primera do primera ugotavljati, ali lahko končajo vajeništvo ali pripravništvo, preden bodo morali zapustiti državo. Po njegovih besedah takšnih primerov sicer ni veliko.

Nova zakonodaja bo še ena v vrsti omejitev za migrante, ki jih je uvedla vlada kanclerja Sebastiana Kurza. Doslej je že omejila pomoč prebežnikom in zmanjšala financiranje več ukrepov za integracijo migrantov, kot so učne ure nemškega jezika. Notranji minister Herbert Kickl iz vrst skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) je dal vedeti, da je deportacija zavrnjenih prosilcev za azil prednostna naloga ministrstva.

Opozicija novi zakonodaji nasprotuje. Vodja socialdemokratov (SPÖ) Christian Kern je opozoril, da bodo z novim zakonom le poglobili težave, za katere vlada trdi, da jih rešuje.

Kritični so tudi v Visokem komisariatu Združenih narodov za begunce (UNHCR). Kot so opozorili, bodo številni prosilci za azil več let posedali okoli, namesto da bi počeli kaj koristnega in se v Avstriji česa naučili. Nezadovoljne so tudi humanitarne organizacije, kot sta Rdeči križ in Karitas, ki poudarjajo, da gre za povsem napačno odločitev.

Trenutno v Avstriji po uradnih podatkih zaposlitev išče okoli 8.600 beguncev in migrantov, mlajših od 25 let. Med njimi jih okoli 1.300 išče pripravništvo.