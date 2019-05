Avstralski taksisti v skupinsko tožbo Uberja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uber je po mnenju tožečih avstralskih taksistov z načrtnim delovanjem preko meja zakona dosegel nepošteno konkurenčno prednost in taksistom "uničuje življenja".

Taksisti želijo od Uberja po sodni poti izterjati dohodek, ki so ga izgubili zaradi njegovega delovanja brez ustreznih licenc za voznike in vozila.

Protest so napovedali tudi številni Uberjevi vozniki v ZDA. V sredo opoldne po lokalnih časih nameravajo za 12 ur izklopiti aplikacijo, prek katere uporabniki naročajo prevoze, vozniki pa jih nudijo, in na ta način protestirati proti slabim delovnim razmeram in nizkim plačam.

Uber se s konflikti sooča že od vsega začetka

Uber se praktično že od samega začetka sooča s številnimi konflikti z oblastmi in vozniki taksijev. Soustanovitelj in prvi mož družbe Travis Kalanick je moral po vrsti afer odstopiti, njegov naslednik Dara Khosrowshahi pa je v družbo prinesel stabilnost in poskuša dati Uberju prijaznejšo podobo.

Družba je napovedala tudi vstop na borzo. Točen datum uvrstitve Uberjevih delnic na borzo in znesek, ki ga želi družba zbrati s tem, še nista znana. Po podatkih finančne agencije Bloomberg želi podjetje s prvo javno ponudbo delnic zbrati okoli deset milijard dolarjev.

Uber se ukvarja tudi z dostavo hrane, posredovanjem pri najemu tovornih vozil in izposojo električnih koles. Vodstvo načrtuje, da bi v svojo aplikacijo združili vse razpoložljive oblike mobilnosti. Skupaj ima Uber pri vseh svojih storitvah več kot 91 milijonov aktivnih uporabnikov.