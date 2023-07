Avgusta kar dve superluni

Superlune se zgodijo, ko je polna luna blizu svoje najbližje točke Zemlji, zaradi česar je videti do 14 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša v primerjavi s takrat, ko je najbolj oddaljena. Luna okoli Zemlje potuje po eliptični poti in ne po krožnici, zato nam je včasih bližje kot sicer. Prvo superluno bomo lahko opazovali že prvega, drugo pa v noči na 30. avgust, in ker je to druga polna luna v istem mesecu, je znana kot modra luna, piše Sky News.