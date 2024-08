Atomska bomba pred 79 leti razdejala Hirošimo #video

V japonski Hirošimi so se danes spomnili napada z atomsko bombo pred 79 leti ob koncu druge svetovne vojne. Župan Hirošime Kazumi Matsui je pozval k skupnim prizadevanjem za jedrsko razorožitev, medtem ko vojna v Ukrajini in razmere na Bližnjem vzhodu poglabljata strah in nezaupanje po vsem svetu, poročajo tuje tiskovne agencije.

6. avgusta 1945 ob 8.15 po lokalnem času je nad tem japonskim mestom eksplodirala štiri tone težka bomba iz obogatenega urana, imenovana Little Boy oziroma Deček, in uničila okoli 90 odstotkov mesta. Praktično takoj je umrlo okoli 80 tisoč ljudi. Kasneje je za posledicami eksplozije skupno število žrtev doseglo okoli 140 tisoč.

Spominska slovesnost v Hirošimi Foto: Reuters

Japonski premier Fumio Kishida je na slovesnosti dejal, da je poslanstvo Japonske "nadaljevati prizadevanja za dosego sveta brez jedrskega orožja". "Razmere postajajo vse resnejše zaradi vse večjega razkola v mednarodni skupnosti glede jedrske razorožitve in jedrske grožnje iz Rusije. Vendar pa ne glede na to, kako težka je pot, ne smemo prenehati," je dodal.

Predstavniki Hirošime so pozvali svetovne voditelje, naj se prenehajo zanašati na jedrsko orožje kot sredstvo odvračanja in nemudoma sprejmejo ukrepe za svet brez jedrskega orožja - ne kot ideal, temveč zato, da bi odpravili nevarnost jedrske vojne med konflikti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.

Župan Hirošime Kazumi Matsui je na slovesnosti v spominskem parku miru opozoril, da vojna v Ukrajini in Gazi poglabljata strah in nezaupanje po vsem svetu ter utrjujejo idejo, da se moramo za reševanje mednarodnih problemov zanašati na vojaško silo, ki bi jo morali zavračati. Pozval je k skupnim prizadevanjem za opustitev jedrskega orožja.

Slovesnosti se je udeležilo približno 50.000 ljudi, med njimi Kishida ter predstavniki 109 držav. Ob 8.15, ko je ameriški bombnik B-29 odvrgel bombo na mesto, so se z minuto molka poklonili zvoku zvona miru.

Na Nagasaki tri dni kasneje odvrgli Debelinka

Tri dni kasneje je podobna usoda doletela še mesto Nagasaki. Eksplozija bombe z imenom Fat man oziroma Debelinko s plutonijevo sredico je zahtevala okoli 40 tisoč smrtnih žrtev, za posledicami pa je kasneje umrlo še okoli 30 tisoč ljudi. Japonska je 15. avgusta kapitulirala in druga svetovna vojna se je končala tudi na azijsko-pacifiškem območju.

Hirošima danes po vsem svetu velja za simbol grozot vojne ter s tem prizadevanj za mir in svet brez jedrskega orožja. To so običajno tudi glavna sporočila spominskih slovesnosti, ki potekajo v mestu ob obletnicah napada.

Hirošima Foto: Reuters