Assangeev oče šokiran, ko je videl, v kakšnem stanju je sin

Avstralski premier Scott Morrison je sicer v petek dejal, da Assange od Avstralije ne bo deležen "posebne obravnave", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

John Shipton, biološki oče Juliana Assangea, je za melbournski časnik Sunday Herald Sun dejal, da bi morala avstralsko zunanje ministrstvo in predsednik vlade nekaj storiti za njegovega sina.

Bil je šokiran, ko je videl, v kakšnem stanju je

Foto: Reuters Ob tem je še povedal, da je bil šokiran, ko je videl, v kakšnem stanju je bil ta ob aretaciji. Britanska policija je Assangea aretirala, potem ko ga je londonsko sodišče spoznalo za krivega kršitve pogojnega izpusta.

"Videl sem, kako so ga vlekli po stopnicah policisti, ni bil videti dobro. Star sem 74 let in sem videti bolje kot on, ki jih ima 47. To je velik šok," je dejal.

Shipton, ki je bil sekretar stranke Wikileaks, ko se je Julian Assange na volitvah v Avstraliji leta 2013 neuspešno potegoval za sedež v senatu, naj bi vsak božič obiskal sina na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je ta zatekel leta 2012.

"Mesece je živel kot v strogo zavarovanem zaporu, ni mogel niti na stranišče. Povsod so bile kamere, ki so spremljale vsak njegov gib," je povedal oče.

Mama prosila, naj bodo potrpežljivi in prijazni

Pred njim se je že oglasila tudi Assangeeva mati Christine Assange, ki je britanske oblasti pozvala, naj bodo s sinom potrpežljive in prijazne. Podprla je tudi spletno peticijo za sinovo izpustitev.

Avstralca je v četrtek britanska policija aretirala po sedmih letih bivanja na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, potem ko mu je ekvadorska vlada odvzela mednarodno zaščito in državljanstvo. Tja se je zatekel, da bi se izognil izročitvi Švedski, kjer je bil obtožen posilstva po obisku te države leta 2010. Assange obtožbe zanika.

Obtožbe o posilstvu so sicer leta 2017 na Švedskem umaknili, a bi do avgusta 2020 lahko znova uvedli preiskavo.

Assangeu grozi tudi izročitev ZDA, kjer je uradno obtožen zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, ker ji je pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Grozilo naj bi mu pet let zapora.

Sodnik, ki je Assangea zaslišal, je ugotovil, da je kršil pogoje pogojnega izpusta, in mu podaljšal pripor do 2. maja. Sodnik je med drugim dejal, da je Assange "narcis, ki ne more brez svojih osebnih interesov".