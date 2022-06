Anketa ugotavlja velik razkorak med javnostjo in novinarji v ZDA

Anketa, v kateri je sodelovalo tudi 12 tisoč novinarjev, je ugotovila, da jih 65 odstotkov meni, da je njihovo delo večinoma dobro in točno. Okoli 52 odstotkov se jih strinja, da dobro opravljajo svoje delo glede nadzora nad izvoljenimi predstavniki ljudstva. A enakega mnenja je le 30 odstotkov Američanov.

Podobno so Američani bolj kritični do tega, ali novinarji dosledno popravljajo lastne napake. Le četrtina jih zaupa novinarjem, da so pri tem dovolj dosledni. Tudi novinarji imajo slabše mnenje glede popravljanja lastnih napak. Le 43 odstotkov jih pravi, da se napake dosledno popravljajo.

Razlog za razkorak med "liberalnimi mediji" in ljudstvom naj bi bila lokacija

Ena od razlag za razkorak med "liberalnimi mediji" in ljudstvom je lokacija. Velika večina novinarjev je skoncentrirana v Washingtonu in New Yorku. Leta 2020 je le devet odstotkov prebivalcev Manhattna volilo Donalda Trumpa, v Washingtonu pa le 5,4 odstotka. Tisti, ki živijo v velikih mestih, so pač bolj liberalne narave in to velja tudi za novinarje.

Vsak peti novinar živi v enem izmed velikih treh ameriških mest

Komentator Bob Schieffer je v svoji knjigi Prenatrpanost: najti resnico v današnji poplavi novic zapisal, da je leta 2004 vsak osmi novinar živel v New Yorku, Los Angelesu in Washingtonu. Zdaj je to že vsak peti.

V tem času pa je propadlo veliko lokalnih medijev, kar povečuje korupcijo na lokalni ravni, ker ni nadzora. Od leta 2004 je propadlo okrog 1.800 časopisov. Manj novinarjev pomeni, da se pokrivanje zgodb koncentrira v velikih mestih.

Le 29 odstotkov odraslih v ZDA zaupa medijskim informacijam

Anketa je še ugotovila, da le 29 odstotkov odraslih v ZDA zaupa medijskim informacijam. Leta 1976 je bilo zaupanje 72-odstotno.

V odgovoru na vprašanje, kako bi novinarsko industrijo opisali z eno besedo, so anketiranci najpogosteje uporabili "kaos" in "v težavah", pa tudi pristranskost, strankarstvo in stres.

Obenem je kar 77 odstotkov ameriških novinarjev reklo, da bi še vedno izbrali isti poklic.