Ameriški trgovec zvišal starostno mejo za nakup orožja

Ameriška trgovska veriga Walmart je v sredo sporočila, da je povišala starostno mejo za nakup orožja in nabojev na 21 let. Pred tem je največja veriga prodajaln strelnega orožja v ZDA Dick's Sporting Goods prav tako sporočila, da je povišala starostno mejo za nakup orožja z 18 na 21 let.

Dick's Sporting Goods je tudi sporočila, da je ustavila prodajo polavtomatskih pušk, ki delujejo kot vojaške, in prenehala prodajati nabojnike velike kapacitete.

Iz Walmarta pa so sporočili, da so "glede na nedavne dogodke pregledali svojo politiko do orožja in se odločili povišati starost za nakup orožja in streliva na 21 let". Dodali so, da s svojih spletnih strani umikajo puške, ki so podobne bojnim, vključno z igračami. Še naprej pa je njihov cilj zadostiti potrebam športnikov in lovcev, so spomnili.

Od leta 2015 Walmart ne prodaja več polavtomatskih pušk, kakršno je v nedavnem pokolu na šoli na Floridi uporabil 19-letni Nikolas Cruz.

Verigi sta se za ukrepe namreč odločili po tem pokolu na srednji šoli v Parklandu na jugu Floride, ki ga je na valentinovo izvedel Cruz. Ubil je 17 ljudi in ponovno pogrel ameriške prepire o orožju. Tokrat malce bolj kot običajno, saj so se dijaki prizadete srednje šole in drugi po ZDA organizirali in zahtevajo spremembe.

Dijaki srednje šole v Parklandu so se po 14. februarju v sredo prvič vrnili v šolske klopi, med drugim odločeni, da v svojem boju ne bodo popustili ne glede na napade desničarskih medijev, komentatorjev in orožarskih lobijev, da so plačanci ali lutke levice in nasprotnikov orožja.