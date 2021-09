Ameriški milijarder bo v puščavi zgradil utopično mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobrodošli v Telosi, mestu, kjer bo zrasel nov ekološki kapitalizem, usmerjen v človeka. Tako svojo idejo opiše ameriški milijarder Marc Lore, ki s svojo ekipo po ameriških puščavah pospešeno išče zemljišče, veliko 125 tisoč hektarjev, kjer bo zrasla Telosa. Celoten projekt, katerega vrednost je ocenjena na 340 milijard evrov, naj bi bil delno dokončan že leta 2030. Na začetku bo mesto sprejelo 50 tisoč prebivalcev, ko bo dokončano, bo število narasla na pet milijonov. Lore že vabi ljudi, naj se prijavijo za prve prebivalce mesta.

Foto: cityoftelosa.com

Telosa, prestolnica modernih tehnologij

In kako bo glede na vizijo Lora videti mesto prihodnosti? Kot je razvidno s spletne strani, bo mesto temeljilo na sodobnih tehnologijah in trajnostnem razvoju. Ko Lore govori o svojem utopičnem mestu, izpostavlja naslednje stvari:

Dovoljena bodo le samovozeča električna vozila.

Energija v mestu bo le iz obnovljivih virov.

Vso vodo bodo prečistili in ponovno uporabili.

Prebivalci bodo imeli dostop do vseh podatkov o mestu, od stroškov do električne porabe.

Okolje bo vedno prioriteta.

Politiki bodo odgovarjali za svoja dejanja.

Izobraževanje bo dostopno vsem.

Vse, kar posameznik potrebuje, bo od njegovega doma oddaljeno največ 15 minut vožnje z avtomobilom.

Foto: cityoftelosa.com

Lore pa ne želi spremeniti le bivalnega okolja, temveč na novo določiti kapitalizem. Vsa zemlja, na kateri bo stalo mesto, bo v lasti prebivalcev. Lore želi s tem doseči, da bi vsi prebivalci delali v dobro drug drugega in posledično vsega mesta.

Kdo je Marc Lore

Marc Lore Foto: Reuters Ameriški milijarder je uspešen podjetnik, ki je za milijarde evrov prodal več podjetij, med kupci katerih sta tudi velikana Amazon in Wallmart. Lore, ki je denar zaslužil s posli na spletu, je bil večkrat razglašen za guruja leta spletne prodaje v ZDA. Potem ko je Wallmart leta 2016 za 2,8 milijarde evrov kupil njegovo podjetje jet.com, je Lore pet let delal za trgovca, pri katerem je vodil divizijo spletne prodaje. Letos je Lore zapustil Wallmart in se odločil zgraditi Teloso.

Lore ima v lasti tudi NBA-ekipo Minnesota Timberwolves.