Ko bo zakon stopil v veljavo, bo Južna Karolina postala četrta zvezna država v ZDA, ki bo lahko uporabila tovrstno metodo za izvrševanje sodnih usmrtitev. Usmrtitev s strelskim vodom je zakonita še v zveznih državah Misisipi, Oklahoma in Utah. Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja so na ta način usmrtili tri obsojence, vse v Utahu. Zadnjega leta 2010, poroča BBC.

Sprememba zakonodaje je posledica težav oblasti pri pridobivanju sestavin za smrtonosni koktajl, ki ga z injekcijo vbrizgajo obsojencem. Ukrep naj bi pospešil izvajanje smrtnih kazni, ki so na čakanju od leta 2011. Na usmrtitev trenutno čaka 37 zapornikov.

Republikanski guverner Južne Karoline Henry McMaster napoveduje, da bo zakon podpisal, "takoj ko ga bo dobil na mizo".

Večina obsojencev izbere smrtonosno injekcijo

Južna Karolina trenutno obsojencem ponuja možnost usmrtitve z injekcijo ali na električnem stolu, pri tem pa jih ne more prisiliti v smrt z metodo, ki je niso izbrali, poroča BBC.

Od leta 1995 so se vsi smrtni obsojenci, razen treh, odločili za kombinacijo sestavin, ki tvorijo smrtonosno injekcijo. Ta zapornike uspava, povzroči paralizo in ustavi delovanje srca. Vendar je dostop do takšnih injekcij vse težji, saj proizvajalci ne želijo, da se jih uporablja za izvrševanje smrtnih kazni.

Predstavniški dom je v sredo s 66 glasovi za in 43 proti sprejel, da električni stol ostane privzeta metoda usmrtitve. Ko smrtonosnih injekcij ne bo mogoče dobiti, pa bodo obsojencem ponudili usmrtitev, ki jo bo izvedel strelski vod.

To metodo je sicer predlagal demokratski senator Richard Harpootlian, saj obsojenci na električnem stolu ne umrejo takoj. Nasprotniki zakona so novi ukrep ocenili kot "srednjeveški".

Usmrtitve s strelskim vodom uporablja več svetovnih držav

Po navedbah Amnesty International je v letu 2020 smrtno kazen s strelskim vodom izvedlo osem svetovnih držav. To so bile Kitajska, Iran, Severna Koreja, Oman, Katar, Somalija, Tajvan in Jemen. V zadnjem desetletju so o tovrstnih usmrtitvah poročali tudi iz Belorusije, Indonezije, Sudana in Združenih arabskih emiratov, še navaja BBC.