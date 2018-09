Ameriška policistka vstopila v napačno stanovanje in ubila temnopoltega moškega

Ameriška policistka je minuli četrtek vstopila v stanovanje v Dallasu in ubila temnopoltega moškega, ker je po lastnih besedah mislila, da je vstopila v svoje stanovanje, moškega pa je zamenjala za vlomilca. Tridesetletno policistko so v nedeljo aretirali in jo obtožili uboja.

Policistka Amber Guyger je v četrtek pozno zvečer po koncu službe, še vedno oblečena v uniformo, vstopila v stanovanje v bloku v središču Dallasa in ustrelila moškega, ki je bil po njenem prepričanju vlomilec.

Bila prepričana, da je vstopila v svoje stanovanje

Guygerjeva je malo po streljanju poklicala reševalce, policiji pa povedala, da je bila prepričana, da je vstopila v svoje stanovanje. Žrtev je bil 26-letni temnopolti Botham Shem Jean, priseljenec s karibskega otoka Sveta Lucija.

Po poročanju časnika Dallas Morning News je Guygerjeva iz dvigala izstopila v napačnem nadstropju in stopila proti stanovanju, ki leži točno pod njenim. Vrata stanovanja so bila odklenjena in luči prižgane. Policistka naj bi nato opazila, kako se nekdo premika v temi, zato je zgrabila za pištolo in začela streljati, saj je bila prepričana, da gre za vlomilca.

V streljanje vpletena že lani

Po navedbah dallaške policije je Guygerjeva štiri leta delala pri njih. Na podlagi varščine v višini 300 tisoč dolarjev naj bi jo že izpustili iz zapora. Po poročanju medijev je bila 30-letna policistka že maja lani vpletena v neko streljanje. Načelnica policije v Dallasu U. Renee Hall je sprejela nenavadno odločitev in primer Guygerjeve predala teksaškim rangerjem - gre za oddelek v uradu za javno varnost v tej ameriški zvezni državi. S tem naj bi se želela izogniti vsakršni možnosti pristranskosti.

Javnost pa je Hallova, ki je sama Afroameričanka, pozvala, naj vse do zaključka preiskave ostane mirna. Hallova je kot prva ženska na čelu dallaške policije od septembra lani.

Mati ubitega je za televizijo NBC povedala, da sinovo smrt dojema kot nočno moro. Njen sin "ni bil na nepravem mestu ob nepravem času". "Bil je v svojem zatočišču, kraju, ki ga je imenoval dom. Tega si ni zaslužil," je dodala Alison Jean.