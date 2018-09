Našli truplo z znaki nasilja. Policija prijela dva moška in žensko.

Gorenjski kriminalisti so v nedeljo na Jesenicah obravnavali sumljivo smrt moškega, na truplu katerega so našli znake nasilja. V policijski akciji so odkrili osumljence, dva moška in žensko, ki so v policijskem pridržanju. Preiskava še poteka.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je moški umrl v 24 urah pred obravnavo dogodka. Kraj dogodka sta si v nedeljo poleg kriminalistov ogledala tudi dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka. V iskanje osumljencev so bili vključeni policijski helikopter in večje število policistov ter kriminalistov.

Tri osumljene osebe, ki so pokojnika dobro poznale, so že od nedelje v 48-urnem policijskem pridržanju. V današnjem nadaljevanju preiskave kriminalisti preverjajo vloge posameznikov pri smrti osebe in preostale okoliščine dogodka.

Več podatkov bodo lahko sporočili šele po končanih aktivnostih kriminalistov.