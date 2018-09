Avstralska policija v hiši odkrila več trupel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska policija je v hiši v predmestju Pertha v Zahodni Avstraliji odkrila več trupel, med njimi tudi žensk in otrok. Oblasti je na kraj napotil moški, ki se je pred tem zglasil na policijski postaji. Policija je moškega pridržala in zdaj pomaga pri preiskavi.

Preiskovalci niso potrdili števila žrtev, a so sporočili, da gre za "do pet ljudi". Prav tako niso razkrili spola ali starosti pokojnih, vendar je vir blizu policije povedal, da naj bi bili med umrlimi tudi ženske in otroci.

Neznana sta tudi vzrok smrti ter povezava pokojnih z moškim v dvajsetih letih, ki se je zglasil na policiji. Pomočnik komandirja Paul Steel je novinarjem pojasnil, da je preiskava trenutno "v zelo zgodnji fazi".

S policije so še sporočili, da je moški trenutno v priporu in pomaga pri preiskavi. Dodali so, da javna varnost v povezavi z odkritjem trupel ni ogrožena.