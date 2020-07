Američani so se požvižgali na opozorila. Ob prazniku množične zabave. #video

Čeprav so Združene države Amerike na vrhu svetovne lestvice po številu okuženih in umrlih za novim koronavirusom, jih to očitno ni zmotilo pri praznovanju praznika dneva neodvisnosti. Varnostni ukrepi sicer še vedno veljajo, vendar to ni zaustavilo predvsem zabave željnih mladostnikov.

Po vsej ZDA so se ob slavljenju 4. julija - dneva neodvisnosti kljub koronavirusni pandemiji ob bazenih in na plažah zbrale množice ljudi. V pričakovanju velikih množic so zato nekatere plaže, med njimi tudi floridsko, popolnoma zaprli.

Eno izmed zabav imenovali kar "Vseeno nam je"

Tiste, ki so ostale odprte za javnost, pa so med drugim v Wisconsinu, Michiganu in Missouriju pritegnile ogromno obiskovalcev, poroča TMZ. Ravno v omenjenih zveznih državah v zadnjih dneh opažajo porast okužb, množična druženja pa pri tem gotovo niso pomagala.

Ena izmed zabav se je posmehljivo trenutni situaciji imenovala ''Zero ducks given,'' kar bi prevedli kot ''vseeno nam je,'' če se vzdržimo vulgarnosti. Velik porast okužb pa je trenutno ravno na Floridi, kjer so plaže zaprli. Tam so pred praznikom zabeležili največ okuženih v enem dnevu, in sicer več kot 11 tisoč.

Beverly Hills 4th of July Party a Breeding Ground for Coronavirus https://t.co/yDMlXjSp6P — West Virginia Topics (@dubvNOW) July 5, 2020

Takšno vedenje mladih in nekaterih starejših je bilo opaziti skozi vso pomlad - potekal je vsakoletni Spring break - in v poletje. Najstrožje varnostne ukrepe so Američani uvedli pozneje kot večina drugih držav, vendar jim je prvi val uspelo prebroditi. Po rahljanju ukrepov jih je drugi val spet pahnil na vrh svetovne lestvice okuženih s koronavirusom.

Kljub opozorilom Centra za nadzorovanje bolezni se Američani niso pustili motiti. Številni so kritični do trenutne oblasti, ki po mnenju mnogih stori odločno premalo za zajezitev virusa oziroma da je ravno oblast kriva za takšno stanje v ZDA. Trenutne številke so skrb vzbujajoče, okuženih je skoraj tri milijone ljudi, 132.000 je mrtvih.