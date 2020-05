Koronavirus ni odnesel zabave: zdaj so aktualne "drive in" veselice #video #foto

Kolesarji in avtomobilisti se pripeljejo v šotor, prevzamejo hrano in pijačo, poslušajo glasbo in se domov odpravijo z lectovim srcem.

Maja na Bavarskem začnejo prirejati dulte, veselice pod šotori, kjer se domačini veselijo ob jedači in pijači - pretežno pivu. Letos pa je koronavirus preprečil zbiranja večjih skupin ljudi. A Bavarci si veselic ne dajo kar tako vzeti, zato so se že domislili načina, kako se vendarle poveseliti, poroča Reuters.

Poglejte, kako:

Gostinec Patrick Schmidt iz bavarskega mesta Landshut, ki vsako leto maja priredi svoj dult, to tradicijo nadaljuje tudi letos. Le da veselica letos poteka v "drive in" različici in za udeležbo potrebujete kolo ali avtomobil, s katerim se pripeljete v šotor, naročite in prevzamete hrano in pijačo - svinjsko pečenko in cmoke, pečenega piščanca ali ribo, preste in pivo.

V šotoru lahko ob tem prisluhnete tudi glasbi, kot se za veselico spodobi, domov pa se odpravite z lectovim srcem za svoje najdražje.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Schmidt je za Reuters povedal, da ima z letošnjo veselico precej več dela, kot je pričakoval. "Nismo pričakovali takšnega navala," je dejal, "prvi konec tedna, ko smo odprli, sem družino trikrat na dan pošiljal v trgovino po več sira. Izpraznili smo trgovine tako v Landshutu kot v Münchnu."

Gostinec je poudaril, da je njegova panoga zaradi odpovedi množičnih dogodkov zelo prizadeta, izpada dohodkov z "drive in" rešitvijo nikakor ne bo pokril. "Se pa zabavamo," je dejal, "to nas drži pokonci v teh časih."

Oglejte si še: