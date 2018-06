AI: Koalicija proti IS bi v Raki lahko zagrešila vojne zločine

Mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA je po poročanju človekoljubne organizacije Amnesty International (AI) v lanski operaciji proti Islamski državi v sirski Raki v letalskih napadih ubila več sto civilistov in jih ranila več tisoč, mesto pa pustila v ruševinah. V AI so mednarodno koalicijo zato obtožili kršenja mednarodnega humanitarnega prava in možnih vojnih zločinov.

Mednarodna nevladna organizacija AI je poročilo sestavila na podlagi preiskave v Raki na severu Sirije, kjer je mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA od 6. junija do 17. oktobra lani izvajala operacijo proti džihadistom Islamske države (IS), ki so mesto zavzeli tri leta pred tem.

AI: Do preiskave ni prišlo, žrtve si zaslužijo pravico

Preiskovalci organizacije so februarja letos v uničenem mestu preživeli dva tedna. Tam so obiskali 42 krajev, ki so jih obstreljevala koalicijska letala. Pogovarjali so se s 112 prebivalci, ki so v teh napadih izgubili skupno 90 svojcev ali sosedov. Pri tem je samo ena družina izgubila 39 članov, so opozorili v organizaciji.

"Ko je toliko civilistov ubitih v neprestanih napadih, je nekaj zelo narobe. Da je tragedija še hujša, pa toliko mesecev po tem še ni bilo nobene preiskave teh incidentov. Žrtve si zaslužijo pravice," je v poročilu izpostavila svetovalka za krize pri AI Donatella Rovera.

Brutalnost Islamske države, ki je sejala nasilje in okrepila zlorabo oblasti v Raki, po njenih besedah mednarodne koalicije ne osvobaja obveznosti, da sprejme vse možne previdnostne ukrepe za povzročitev čim manjše škode civilistom.

Napadi bi lahko potencialno predstavljali vojne zločine

Rovera je ob tem opozorila predvsem na to, da je koalicija nenehno uporabljala eksplozivno orožje na območjih, na katerih so bili ujeti civilisti, in da je bila o tem obveščena.

"Koalicija trdi, da je z natančnim obstreljevanjem uspela pregnati IS iz Rake, pri tem pa povzročila le malo civilnih žrtev. A to ne vzdrži preiskave. Napadi, ki jih navajamo v tem poročilu, so bili ali nesorazmerni ali nediskriminatorni ali pa oboje, kot taki pa so nezakoniti in potencialno predstavljajo vojne zločine," poudarjajo v AI.

V preiskavi so analizirali tudi satelitske posnetke in drug javno dostopen material, pri tem pa so ugotovili, da je koalicija v napadih na obljudena območja uporabila veliko nenatančnega eksplozivnega orožja.

"Sovražnik ni spoštoval nobenih zakonov, norm ali človeških skrbi"

Za dodatna pojasnila so v AI zaprosili tudi obrambne predstavnike ZDA, Francije in Velike Britanije, ki so v Raki izvajali letalske napade.

Tiskovni predstavnik koalicije, ameriški polkovnik Sean Ryan je dejal, da bi morala direktorica AI v Veliki Britaniji Kate Allen zapustiti udobje na Otoku ter odpotovati v Irak in Sirijo, da bi videla, kako se koalicijske sile borijo proti sovražniku, ki ne spoštuje nobenih zakonov, norm ali človeških skrbi.

Vztrajal je, da je koalicija storila vse, da bi odgovorila na poročila o civilnih žrtvah in poudaril, da je smrt ali poškodba vsakega civilista tragedija.

Predstavnik britanskega ministrstva za obrambo je poudaril, da so bili na Otoku doslej odprti in transparentni glede letalskih napadov v Siriji. Poudaril je, da delajo vse, da bi čim bolj zmanjšali možnost civilnih žrtev, da pa ta možnost kljub temu še vedno obstaja.