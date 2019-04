Afganistan: v napadu na ameriški konvoj štirje mrtvi

V bližini afganistanske prestolnice Kabul so bili v ponedeljek zvečer v bombnem napadu na vojaški konvoj ubiti trije ameriški vojaki in še en njihov sodelavec. Odgovornost za napad so že prevzeli talibani, kar zdaj meče senco na mirovna pogajanja, ki se odvijajo v Katarju.

Do napada na ameriški konvoj je prišlo v bližini ameriškega letalskega oporišča Bagram, ki leži približno 50 kilometrov severno od Kabula. V napadu so umrli trije ameriški vojaki in njihov sodelavec, ranjeni so bili še trije pripadniki ameriških oboroženih sil. Vsi so delovali v Natovi operaciji Odločna podpora, ki je namenjena urjenju afganistanskih varnostnih sil, so sporočili predstavniki operacije.

Odgovornost za napad prevzeli talibani

Talibani so pred tem sporočili, da je napad na ameriški konvoj izvedel njihov samomorilski napadalec, ki se je razstrelil v avtomobilu, polnem eksploziva. Navedli so, da so bili pri tem ubiti "številni tuji zavojevalci" in da je bil eden od oklepnikov v konvoju povsem uničen.

Gre za najhujši letošnji napad na ameriške sile v Afganistanu, kjer se je stanje zaradi mirovnih pogajanj med ZDA in talibani, posredno pa tudi z afganistanskimi vladnimi silami, relativno umirilo. V lanskem letu je bilo v nemirni državi ubitih 12 ameriških vojakov, letos pa že sedem.

V Afganistanu je prisotnih 14 tisoč ameriških vojakov

Število žrtev med ameriškimi vojaki v Afganistanu se je v zadnjih letih sicer precej zmanjšalo, potem ko so leta 2014 odgovornost za varnost v državi od Nata prevzele afganistanske varnostne sile. V deželi pod Hindukušem je zdaj okoli 14 tisoč ameriških vojakov, medtem ko jih je bilo na vrhuncu okoli sto tisoč.

Od leta 2001, ko se je na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov začelo posredovanje mednarodne koalicije za strmoglavljenje talibanskega režima, je bilo v Afganistanu ubitih skoraj 2.300 ameriških vojakov, več kot 20.400 pa jih je bilo ranjenih.