V polurni predstavi je požel tudi aplavz in se med hojo premikal po vrvi kar 70 metrov nad tlemi, vmes pa se je nanjo tudi vsedel in legel. "Pot od Eifflovega stolpa je res lepa," je povedal po nastopu in dodal, da je bil podvig plod štiriletnih vaj, poleg tega pa je moral premagati še strah pred višino, ki ga je imel iz otroštva, so poročali pri Reutersu.

Sam je podoben podvig dokončal že leta 2019, ko je prehodil 510 metrov dolgo vrv med pariškima nebotičnikoma v poslovnem okrožju La Defense. Takrat je bila vrv napeta 150 metrov nad tlemi.