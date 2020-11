65 ur po potresu izpod ruševin rešili triletno deklico

V turškem mestu Izmir so 65 ur po petkovem potresu, ki je stresel zahodni del Turčije in Grčijo, izpod ruševin rešili triletno deklico. Število smrtnih žrtev potresa se je medtem danes povzpelo na 83.

Reševalci so triletno Elif rešili izpod ruševin stanovanjskega bloka, je sporočila turška agencija za upravljanje z naravnimi nesrečami (Afad). Reševanje deklice so predvajali tudi po televiziji, med drugim so pokazali, kako so Elif prepeljali v šotor, kjer je bila bolnišnica, poroča STA.

Dekličino mater in sorojence iz porušene stolpnice rešili v soboto

Dekličino mater, dve sestri in enega brata so iz porušene osemnadstropne stolpnice rešili v soboto oziroma 23 ur po potresu. Eden od rešenih otrok je kasneje umrl. Turški minister za okoljsko in urbano načrtovanje Murat Kurum je danes sporočil, da se je število umrlih v potresu povzpelo na 83.

Po zadnjih podatkih je po petkovem silovitem potresu v Turčiji umrlo 83 ljudi. V Grčiji je potres terjal dve smrtni žrtvi. Foto: Reuters

Po zadnjih podatkih agencije Afad je bilo v potresu poškodovanih 962 ljudi, med njimi so jih več kot 740 že odpustili iz bolnišnic. Številni so zaradi potresa ostali brez strehe nad glavo. Po navedbah agencije jim je na voljo več kot 3.500 šotorov in 13 tisoč ležišč. Potres z epicentrom med Samosom in turško obalo, ki mu je kasneje sledil manjši cunami, je v petek hudo prizadel zahodno obalo Turčije in območje Izmirja.

V Grčiji potres zahteval dve življenji

V Grčiji je potres povzročil manj smrtnih žrtev. Na Samosu sta umrla najstnika, ki sta se vračala iz šole, ob čemer se je nanju zrušila stena, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Z območja so sicer poročali predvsem o gmotni škodi in poplavah zaradi cunamija. Tokratni potres je bil najhujši v Turčiji po letu 2011, ko je v tresenju tal v mestu Van na vzhodu države umrlo več kot 500 ljudi.