Potres v Turčiji zahteval 26 življenj #foto

Na zahodni obali Turčije in na grškem otoku Samos se danes nadaljujejo reševalna dela in ocenjevanje škode po silovitem potresu z magnitudo 7, ki je območje stresel v petek. Število smrtnih žrtev v Turčiji je naraslo na 26, na Samosu sta umrla najstnika, poškodovanih je več sto ljudi.

V Izmirju je število smrtnih žrtev naraslo na 26, je sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Ranjenih je več kot 800 ljudi, 15 jih je na intenzivni negi. Reševalci še vedno preiskujejo poškodovane in podrte stavbe. 23 ur po potresu so iz ruševin osemnadstropne stavbe danes reševalci uspešno rešili tudi mamo s tremi otroki.

Prepeljali so jih v bolnišnico. Domnevajo pa, da je pod ruševinami ujet še en otrok. Rešiti jim je uspelo tudi 62-letnika, ki je bil 26 ur ujet pod ruševinami. Med potresom je bil ravno v trgovini v pritličju, ko se je nanj delno zrušila devetnadstropna stavba, piše STA.

Skupno jim je uspelo iz ruševin rešiti že okoli sto ljudi

Koliko ljudi še pogrešajo, ni znano. Glede na opustošenje bi lahko število mrtvih še naraslo. Potres, ki je imel epicenter med Samosom in turško obalo in mu je kasneje sledil manjši cunami, je najhuje prizadel predvsem zahodno obalo Turčije, kjer je tretje največje turško mesto Izmir z več kot tremi milijoni prebivalcev. Glede na zračne posnetke so deli mesta popolnoma v ruševinah. Po podatkih župana Tunca Soyerja se je porušilo 20 stavb, reševalci pa so aktivni na 17 prizoriščih.

Oblasti z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo, pomagajo prizadetim, je v Istanbulu sporočil turški predsednik Erdogan. V mestu so med drugim prostor za zatočišče ponudile mošeje, kamor se lahko zatečejo tisti, ki so ostali brez domov. Manj prizadeta je bila grška stran.

Na Samosu sta umrla najstnika, ki sta se vračala iz šole in se je nanju zrušila stena, več ljudi je utrpelo poškodbe. Z območja sicer poročajo predvsem o gmotni škodi, kot so poškodovane stavbe, in poplavah zaradi cunamija. Po potresu so doslej zaznali že več kot 190 popotresnih sunkov, danes zjutraj je eden med njimi dosegel magnitudo 5. Območje leži na tektonski prelomnici in so ga že večkrat prizadeli hujši potresi, še navaja STA.