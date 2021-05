42-letni moški vstopil v trgovino in zabodel štiri osebe #video

V lokalnem supermarketu v mestu Dunedin na Novi Zelandiji so bili kupci priča travmatičnemu dogodku. Okoli 14.30 je 42-letni moški vstopil v trgovino in zabodel vsaj štiri osebe, zaposlene in kupce, poroča BBC.

Prisotnim je do prihoda policije napadalca uspelo obvladati. Policija je 42-letnika aretirala. Utrpel je lažje poškodbe in bil deležen medicinske oskrbe, nato so ga prepeljali v pripor.

"Motiv za napad še ni znan, a kot vse kaže, ta ni bil načrtovan. Vsi zaposleni in kupci so pomagali drug drugemu in dokazali, da so pravi heroji," je dejal vodja tamkajšnje policijske postaje Paul Basham.

A 42-year-old man has now been charged in relation to yesterday’s attack in Cumberland Street, Dunedin.



The man was released from hospital last night and moved to Dunedin Central Police Station. — New Zealand Police (@nzpolice) May 10, 2021

Po pripovedovanju očividcev je imel napadalec s seboj dva noža. "Naenkrat se je v trgovini zaslišalo kričanje. Mislila sem, da je nekdo padel, potem pa sem zagledala krvavo roko. Zavladal je kaos. Ljudje so začeli kričati in teči proti izhodu," je dogajanje opisala ena od očividk.