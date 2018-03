10 najbolj čudaških izumov, ki se nekaterim zdijo uporabni #foto

Izumi izboljšujejo kvaliteto našega življenja in nam omogočajo reševanje vsakodnevnih izzivov. Brez na primer električne žarnice, bi si danes svetlobo še vedno ustvarjali s svečami. Zbrali smo deset novodobnih izumov, ki so bolj ali manj uporabni, zagotovo pa vsaj nekoliko čudaški.

1. Kolo, ki ga poganjamo s tekom

Morda je težko verjeti, ampak izum s fotografije dejansko obstaja. Nekdo si je zamislil kolo brez pedal in sedeža, saj te "od poganjanja lahko začnejo boleti noge, sedeži na kolesih pa so neudobni", so zapisali na spletni medij Wonderlist. Izumitelju je očitno vseeno uspelo prepričati investitorja, da je kolo uporabno.

2. Naprava, ki "oblikuje" trebušne mišice

Vsak pozna koga, ki se mu resnično ne da telovaditi, izklesanega telesa pa se vseeno ne bi branil. Tudi za malo bolj lene obstaja rešitev, saj je neznani avtor v ta namen izumil AB Hancer. Izum se je na spletu pojavil marca 2011 in čeprav večina poroča, da je šlo za potegavščino, drugi pravijo, da podobni izumi v nekaterih azijskih državah dejansko obstajajo.

AB Hancer! Guys you never have to work out again... and chicks dig it... apparently! #WhateverNext pic.twitter.com/OWdfqQ8i — Rhian Sugden (@Rhianmarie) 18 January 2013

3. Škarje, ki razrežejo pico

Naprava za ljubitelje pice, ki ne želijo zgubljati časa in si pico na kose preprosto razrežejo s škarjami.

4. Maska, ki te zaščiti pred soncem

Okoli leta 2015 je ženska izumila najlonsko masko, ki obraz zaščiti pred sončnimi žarki. Po letu 2011 so jo na Kitajskem začeli množično izdelovati in prodajati v lokalnih trgovinah s kopalkami. Fotografija je bila posneta v mestu Qingdao v kitajski provinci Shandong 6. julija, 2012.

Foto: Reuters

5. Vrečka za malico, ki odganja tatove

Prozorna vrečka z narisanimi zelenimi madeži naj bi dajala vtis plesni in tako lačne tatove odvrnila od lastnikove malice. Vrečke imajo tudi nekatere druge vzorce, ki lačnemu sorodniku, sodelavcu ali pa sošolcu pokvarijo apetit. Kupiti se jih da prek Amazona, cene pa se gibljejo okoli petih evrov.

6. Obleka za dojenčka, ki je hkrati krpa za čiščenje

"Če se že plazi, pa naj spotoma še malo počisti," si je verjetno mislil izumitelj oziroma izumiteljica obleke, ki je hkrati krpa za čiščenje. Kot so poročali tudi na spletnem časniku Daily Mail, se da izdelek na spletu kupiti za približno 25 evrov.

.... And the baby mop!!! #teatimeteacher -killing two birds with one stone- baby clothes and floor cleaner in one! pic.twitter.com/5uXcgthHaB — Ximena Holliday (@imXimenaH) 25 March 2014

7. Nagobčnik za psa z račjim kljunom

"Vaš pes laja, si liže namazane tačke? Uporabite ta račji nagobčnik. Nastavljiv. Neškodljiv. Smešen?" so predstavniki eBaya zapisali na svoj račun na Twitterju.

Quack: A Duck-Billed Protective Muzzle For Dogs - https://t.co/8HdP9MxZxL pic.twitter.com/cET3qazqk8 — The ViewTuber (@Viewtubev) 1 January 2018

8. Ironius: likalnik, ki je hkrati skodelica za kavo

Izdelek naj bi bil ustvarjen za zaposlene gospodinje, ki bi se jim ob opravljanju hišnih opravil prilegel požirek energijskega napitka. S posebno oblikovano skodelico bi tako lahko likale oblačila in hkrati uživale ob kavi, so zapisali na spletno stran Wanderslist.

Invention of the day: Ironius, The Coffee Mug Iron! :) pic.twitter.com/1MeD0nqxBf — Bread4Business (@breadcards) 27 June 2016

9. Beltbox: Maska, ki vas utiša

Naprava je namenjena pevcem, da lahko vadijo tudi v skupinskih prostorih in ponoči. Zvok namreč zmanjša za do 30 decibelov, stane pa okoli 50 evrov. Primerna je tudi za pevce pod prho, saj je vodoodporna, so zapisali na uradni spletni strani Beltbox.

10. Pajkice, ki odganjajo perverzneže

Že nekaj časa po spletu kroži trend pajkic, ki naj bi zaradi videza dlakavosti odganjale perverzneže. "Ne le da se boste moškim zdele ogabne in odgnale perverzneže, pajkice vam bodo dale tudi prečudovit naraven človeški videz," so še zapisali na spletnem mediju Wonderlist.