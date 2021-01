Umrl je znani izumitelj in gospodarstvenik Pavel Ledinek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 82. letu starosti je umrl Pavel Ledinek. Bil je znani izumitelj in gospodarstvenik, ki je v Hočah vodil in bil lastnik podjetja Lestro Ledinek, medtem ko je njegov sin Gregor Ledinek lastnik in direktor podjetja Ledinek Engineering. Obe podjetji skupaj zaposlujeta okrog 400 ljudi, poroča Večer.