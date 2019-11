1,4 milijarde evrov za modernizacijo bolnišnice, velike kot ljubljanski UKC #video

Mesto Dunaj in država Avstrija bosta do leta 2030 z 1,4 milijarde evrov modernizirala in preuredila največjo avstrijsko univerzitetno bolnišnico AKH Dunaj, so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Dunajska univerzitetna bolnišnica AKH, ki je po številu zaposlenih ter številu ambulantnih obiskov primerljiva z UKC Ljubljana, je v drugi fazi uresničevanja investicijskega načrta, ki ga je v začetku 2016 sprejela skupaj z medicinsko fakulteto na Dunaju. Vrednost naložbe znaša okoli 1,4 milijarde evrov.

"Svetovni sloves bomo dodatno okrepili"

"AKH Dunaj je osrčje zdravstvene oskrbe glavnega mesta in vse države. Vsakodnevno smo tukaj priča izrednim medicinskim dosežkom," pravi dunajski mestni minister za zdravje Peter Hacker in dodaja:

"S temi investicijami bomo svetovni sloves, ki si ga je ta bolnišnica v desetletjih delovanja ustvarila z izjemnimi zdravniki, negovalnim osebjem in tehniki, dodatno okrepili in tako Dunajčanom kot tudi avstrijskim državljanom zagotavljali zdravstveno oskrbo na najvišji ravni brez dodatnega zavarovanja, brez doplačila."

Kaj vse nameravajo urediti?

Dela so februarja 2019 začeli s širitvijo prostorov psihiatrije za otroke in adolescente, konec pa je previden junija 2020. V sklepni fazi je tudi širitev Centra za bolezni srca in prsnega koša. Projekt Centra za starše in otroke bo uresničen do leta 2020, ko bodo na skupnem prostoru in z modernejšo infrastrukturo združili različna področja pediatrije, med drugim tudi neonatologijo, otroško kirurgijo in porodništvo.

Triposteljne sobe bodo spremenili v dvoposteljne

Posodobljena podoba je predvidena tudi za operacijske prostore in ambulante. Do leta 2023 bodo na področju bolnišničnega zdravljenja modernizirali infrastrukturo in s ciljem večjega udobja triposteljne sobe spremenili v dvoposteljne. Tudi medicinska fakulteta ima velike gradbene načrte, saj bo zgradila tri nove centre za medicino.

V proračunu za leto 2020, ki ga je mesto Dunaj predstavilo konec oktobra, je za zdravstvo predvidenih približno 4,4 milijarde evrov.