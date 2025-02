Polnjenje ustnic v avtomobilu, potem pa krik na pomoč. Komu bi radi ugajali? #Spotkast

Danes se zdi, da živimo v času, ko družba od nas pričakuje popolnost, in vse več mladih se odloča za različne posege s polnili za polnejše ustnice, dvig zadnjice, večje prsi. Kaj je tu narobe? Objave na družbenih omrežjih so polne "lepotic", ki se spremenijo čez noč. Zakaj so estetski posegi, ki vam ga za majhen denar lahko opravijo kar v avtomobilu na parkirišču, lahko zelo vprašljivi? Sploh veste, kakšna polnila oziroma materiale bodo uporabili? Naš tokratni sogovornik v Siolovem podkastu zase pravi, da ne verjame v bližnjice ali kompromise pri doseganju rezultatov. Razkrije nam, zakaj je pomembno, da se za spremembo odločite premišljeno, kdo naj to stori, pa tudi, koliko ljudi poišče pomoč zaradi "ponesrečenih – skrivnih" posegov.

Odločitev za spremembo – zakaj?

"Če gre za ekstremno preobrazbo, drži, da si moraš to res močno želeti, sicer pa je pogled na lepoto danes tako vsesplošen, da ljudje nekih izrazitih želja za to niti nimajo. Tako kot si želiš imeti lepo frizuro, biti lepo oblečen in biti všečen, tako si želiš imeti na primer lep obraz, ker je to nekaj, kar najprej opazimo. Ali pa zato, ker današnja estetska kirurgija in medicina omogočata izjemno varne korekture in si želiš popraviti postavo, trebuh, dojke. Vse to je precej dostopno. Za to ne potrebuješ nekih strašnih želja in odločitev v življenju, morajo pa biti zelo razumske," uvodoma pove Ernest Novak.

Ključno je predvsem, poudari, da se za ta korak odločiš sam in ne na podlagi mnenj drugih. Foto: Jan Lukanović

Ernest Novak je specialist kirurg na področju plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije ter tudi vodilni strokovnjak na področju minimalno invazivnih tehnik pomlajevanja v Sloveniji.

"Zavrnem jih več, kot bi pričakoval"

"Včasih v ordinacijo prideta dve, tri prijateljice, in druga drugi govorijo 'To moraš imeti, pa to in to' ... Ona pa ni prepričana. Vidim jo. Naj taka oseba počaka, premisli. Če je všeč prijateljici, ni nujno, da bo tebi. Take paciente običajno malo 'odložimo'. Potem pa so še taki, ki imajo popolnoma nerealne želje. Pred dnevi me je obiskala ženska, stara 35 let, ki jih ne kaže niti 30. In zelo resno je začela govoriti o tem, da bi imela 'face-lifting' (dvig obraza, op. p.)."

S pojavom družbenih omrežjih je enostavnost odločitve podajanja v nekaj, kar je lahko doživljenjsko, postala izjemno lahkotna, še opozori naš gost. "Mislim, da so Instagram, TikTok in tudi Facebook naredili kar veliko slabega, saj se ljudem zdi, da je to tako, kot če greš kupiti čevlje – če ti ne bodo všeč, jih boš pa vrnil."

Stvari gredo lahko zelo narobe

Že pred leti smo mediji poročali, da je v neki hotelski sobi v Ljubljani srbski kirurg na črno izvajal različne posege z botoksom. Tudi danes naj bi se to dogajalo kar na parkiriščih, v avtomobilih ali pa vikend srečanjih v neki hiši – prideš, plačaš, napolnijo ti ustnice in greš.

"V vseh teh primerih gre v glavnem za izjemno cenene proizvode, ki so nepreizkušeni in pacienti v bistvu sploh ne vedo, kaj so jim vbrizgali. Lahko gre precej stvari narobe." Kako hudi so zapleti, je Novak pojansil v zgornjem videoposnetku – od alergij, šoka, iztekanja gnoja ...

Koga izbrati? Vprašajte vse.

Ker ne verjame v bližnjice, je Novak tudi pojasnil, zakaj je pomembno, da ste, če se odločite za spremembo, v pravih rokah nekoga, ki bo izbral pravilne metode in najboljše materiale. In da to storite z nekom, ki vam bo tudi pravilno svetoval, kaj je za vas najbolj primerno.

"Preverite, kdo je ta človek, ki bo opravil poseg. Je ustrezno kvalificiran, je sploh zdravnik? Opažam, da ljudje ne upajo postaviti vseh vprašanj, ker jim je nerodno. Naj vprašajo 'Koliko ste pa vi teh posegov naredili?' Nekdo, ki je na Instagramu in daje vtis, da je star 25 let, ima malo izkušenj. Morda ima izobrazbo, izkušenj pa nedvomno malo. Za dobro, kakovostno in varno delo potrebuješ izkušnje," je še opozoril.

Foto: Jan Lukanović

Nekateri lažejo sami sebi

V ordinacijo našega specialista po pomoč pridejo tudi takšni, ki so žrtev "ponesrečenega posega".

"Nekaterim je žal, drugi lažejo sami sebi. Imel sem pacientko, ki je očitno imela slabo injiciranje polnil, a je trdila, da nima nič. Ko sem rekel, da bom stvar vzel, kot da je bilo tako in naj malo razmisli, je čez čas rekla, da je pa zelo dolgo nazaj imela nekaj injicirano. Izkazalo se je, da se je to zgodilo pred dvema letoma, kar pa ni zelo dolgo nazaj, kajne? Nekateri si sami pred seboj zatiskajo oči in si lažejo.

Skupine, kjer delijo izkušnje in nasvete

V poplavi različnih nasvetov na družbenih omrežjih obstajajo tudi takšne, kjer si člani neke skupine delijo mnenja, izkušnje in nasvete o lepotnih, estetskih posegih.

"Laični nasveti lahko predstavljajo precejšnjo nevarnost. Vprašanja, kot so 'Kakšne vsadke naj si dam, kapljičaste ali okrogle?', niso na mestu. To vprašajte izbranega kirurga. In če pogledava še ceno, običajno je nizka cena povezana z nizko kakovostjo."

Govorila sva tudi o tem, zakaj odsvetuje posege v tujini, ki zvenijo "fantastično", a to po njegovem mnenju niso. Povedal je, kaj vse se dogaja na spletu in kako skrb vzbujajoče je, da si posamezniki tudi sami vbrizgavajo polnila, ki jih kupujejo prek spleta. Med drugim je razkril tudi, kaj je danes moderno in kakšni so trendi na področju estetske in plastične kirurgije.

Celoten pogovor bo v Siolovem podkastu objavljen v torek, 18. februarja.

Ernest Novak je eden od vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju minimalno invazivnega pomlajevanja. Več kot 25 let izkušenj ga uvršča med slovenske zdravnike z najdaljšim stažem nekirurškega pomlajevanja. Povedal je tudi, kako moderno je to danes in koliko je zanimanja za te posege. Foto: Jan Lukanović