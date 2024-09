Kar je danes samoumevno, smo lahko pred petimi leti le sanjali

Z Vesno Prodnik, članico uprave največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja, ki je zadolžena za tehnologijo, smo spregovorili predvsem o zadovoljstvu uporabnikov, ki ga potrjujejo neodvisne raziskave, in o (zahtevni) poti, kako ga doseči in zadržati na visoki ravni.

Umetna inteligenca, 5G, 6G, kvantne povezave – to so le nekatere izmed tehnologij, ki bodo oblikovale našo tehnološko in prek novih izdelkov ter storitev, tudi našo vsakdanjo prihodnost.

Toda od nekdaj so končni sodniki vsakega izdelka in storitve uporabniki, ki s svojim zadovoljstvom nedvomno izrazijo svoje mnenje. To vsekakor velja tudi za telekomunikacijske storitve, zlasti na zelo konkurenčnem trgu te panoge, kot je v Sloveniji.

"Razumemo svoje uporabnike"

"Imamo ogromno ekipo inženirjev. Razvoj produktov in storitev Telekoma Slovenije se v celoti izvaja v Sloveniji in je kot tak namenjen in prilagojen slovenskim uporabnikom," je povedala članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo Vesna Prodnik. "Razumemo svoje uporabnike," je še dodala.

Tekmeci Telekoma Slovenije so za razliko od Telekoma Slovenije del večjih mednarodnih skupin. Ali je to zanje plus ali minus? "Naši tekmeci imajo boljše pogajalske pozicije pri dostopu do vsebin, a mi razvijamo vse svoje storitve lokalno, kar je zagotovo prednost," je med drugim izpostavila v svojem odgovoru.

"Mnogokrat smo celo pred časom"

Katere pa so specifične zahteve slovenskih uporabnikov? "Slovenski uporabniki cenijo storitve v slovenščini, kot je na primer glasovno upravljanje NEO. Imamo več kot 200 tisoč uporabnikov glasovnega upravljanja, od tega jih več kot tri četrtine uporabljajo redno," je začela svoj odgovor.

Na očitke dela javnosti o domnevno prevelikih dobičkih sogovornica odgovarja, da so dobički primerljivi z drugimi v panogi. "Naše naložbe so preudarne in po višini primerljive z naložbami vodilnih telekomov. Telekom Slovenije je v zadnjih desetih letih za razvoj in vzdrževanje omrežja namenil skoraj 700 milijonov evrov, a samo tako smo lahko v koraku z vodilnimi operaterji in nudimo napredne storitve, prilagojene slovenskim uporabnikom. Mnogokrat smo celo korak pred časom in tako tudi silimo svojo konkurenco v Sloveniji, da razvija svoje storitve."

"Razvoj produktov in storitev Telekoma Slovenije se v celoti izvaja v Sloveniji in je kot tak namenjen in prilagojen slovenskim uporabnikom," je povedala Vesna Prodnik.

"Iščemo ravnovesje med racionalnimi naložbami v najnovejše tehnologije," je poudarila. "Po številu razvojnih inženirjev na število uporabnikov smo zagotovo v svetovnem vrhu."

"Razvijamo storitve, ki jih uporabniki potrebujejo"

V pogovoru je beseda tekla o storitvah, ki jih je v preteklosti Telekom Slovenije, še pred njim pa predhodnik Mobitel, uvedel prvi v Sloveniji. "Uvedli smo mobilno plačevanje, nekatere storitve pa so bile toliko pred časom, da takrat niso mogle v celoti zaživeti. Pa videoklici … Zelo pomembno je, kdaj storitve daš na trg, zato imamo tudi razvoj poslovanja, ki se poglablja v potrebe uporabnikov. Razvijamo tiste storitve, ki jih uporabniki potrebujejo."

Ena izmed takšnih storitev je e-oskrba, ki povečuje kakovost in varnost življenja starejšim ter jim zagotavlja večjo neodvisnost v znanem domačem okolju. "Storitev omogoča tudi, da bližnji hitro ukrepajo, če je treba. E-oskrba je prav tako storitev, na katero smo v Telekomu Slovenije ponosni."

Neposredno in posredno prek drugih panog

"Delamo predvsem v interesu slovenskih uporabnikov, a smo zelo dejavni v mednarodnih projektih, kar našim inženirjem omogoča, da vseskozi ostanejo v stiku z inovacijami, ki jih potem razvijejo v produkte za naše uporabnike," je o mednarodnem sodelovanju povedala Vesna Prodnik.

"Mnogokrat smo celo korak pred časom in tako tudi silimo svojo konkurenco v Sloveniji, da razvija svoje storitve," je v Spotkastu povedala članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo.

Toda prednosti sodobnih tehnologij in na njih temelječe storitve niso vidne samo v ponudbah, ki so neposredno namenjene končnim uporabnikom. "Omrežja 5G imajo svoje aplikacije v številnih panogah v industriji. Zasebna 5G-omrežja so lahko namenjena tudi našim poslovnim strankam in tako tudi posredno koristijo posameznikom in družbi," je pojasnila. "Kar nekaj vertikal je, ki uporabljajo namenska omrežja 5G , in to je prihodnost teh tehnologij."

"Imamo visoke cilje"

V pogovoru je beseda tekla tudi o tem, kako se ugotavlja zadovoljstvo uporabnikov s storitvami in kako rezultati kažejo, da so prav uporabniki Telekoma Slovenije najzadovoljnejši uporabniki telekomunikacijskih storitev.

Izvedeli smo tudi, s čim nameravajo v prihodnosti navdušiti uporabnike in kako daleč bo v naslednjem letu segal mobilni signal pete generacije. "Imamo visoke cilje," je sklenila odgovor na ta vprašanja.

Sogovornica je tudi podrobneje pojasnila, katere so številne prednosti optičnih širokopasovnih omrežij tudi pri zagotavljanju povezljivosti v gospodinjstvih, zakaj so omrežja 3G, ki so pred dvema desetletjema obljubljala revolucijo (in je zanj takratni Mobitel odštel zelo visoko koncesnino), danes postala tako zastarela, da so jih že ugasnili.

Med drugim je povedala še, katere so nekatere storitve, ki jih Telekom Slovenije še vedno ponuja edini v Sloveniji (a uporabniki morda niti ne vedo za vse izmed njih).

Zanesljivost, pripadnost in družbena odgovornost

Spomnila je tudi, da se slovenska kritična infrastruktura zanaša na Telekom Slovenije in da je v lanskih avgustovskih poplavah Telekom Slovenije zagotovil dovolj znanja in zmogljivosti za hitro in učinkovito "krpanje" poškodovanih omrežij in ob tem pomagal tudi svojim tekmecem.

"Delamo predvsem v interesu slovenskih uporabnikov, a smo zelo dejavni v mednarodnih projektih, kar našim inženirjem omogoča, da vseskozi ostanejo v stiku z inovacijami, ki jih potem razvijejo v produkte za naše uporabnike," je o mednarodnem sodelovanju povedala Vesna Prodnik.

"Naši specifiki sta izredna pripadnost in družbena odgovornost vseh zaposlenih, v teh časih smo delali vse, da so lahko vsi čim prej poklicali svoje bližnje in jim sporočili, da so dobro," je povedala in naštela še druge načine, s katerimi Telekom Slovenije podpira skupnost in izkazuje družbeno odgovornost.

Ne le uporabniki, tudi gospodarstvo in država

V senci prizadevanj za končne uporabnike ostane kdaj spregledano, da Telekom Slovenije ponuja še veliko več kot zanesljive in varne telekomunikacijske povezave, je opozorila v sklepnem delu. "V ozadju je zelo pomemben steber gospodarstvo, pomemben steber sta javna uprava in država. Imamo enega najsodobnejših centrov kibernetske varnosti in odpornosti v jugovzhodni Evropi, ki za svoje delovanje podobno kot naše storitve uporablja umetno inteligenco."

Kot primer sistemskih rešitev Telekoma Slovenije je omenila cestninjene (vozil nad 3,5 tone skupne mase) na slovenskih avtocestah in povzela, da je "Telekom Slovenije vseprisoten, tudi če ga ne vidimo neposredno".

