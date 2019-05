ZZZS primarno mrežo širi z dodatnimi osmimi timi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upravni odbor ZZZS je danes izbral šest izvajalcev, ki so se prijavili na razpis za dodatne družinske in pediatrične ambulante. Dodatno je ZZZS na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti oddal še 1,2 tima družinske medicine koncesionarjema v Ljubljani in Novem mestu. Med drugim na ZZZS predlagajo tudi odpravo napotnic za kontrolne preglede.