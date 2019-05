Družinski zdravniki v Kranju podaljšali odpovedni rok do 15. septembra

Kranjski družinski zdravniki so se odločili, da odpovedni rok, ki bi se iztekel konec tega meseca, podaljšajo do 15. septembra.

Kranjski družinski zdravniki so se odločili, da odpovedni rok, ki bi se iztekel konec tega meseca, podaljšajo do 15. septembra. Foto: Thinkstock

Kranjski splošni zdravniki, ki so aprila podali odpovedi pogodb o zaposlitvi, so se po sprejemu aneksa ena k splošnemu dogovoru na četrtkovem sestanku odločili, da odpovedni rok, ki bi se iztekel konec maja, podaljšajo do 15. septembra. Vztrajajo namreč tudi pri sprejetju drugih ukrepov, ki bodo razbremenili njihovo delo, na čelu z aneksom dve.

"Svojo odločitev vežemo predvsem na sprejem aneksa dve, hkrati pa želimo preveriti uresničevanje zagotovil po razreševanju drugih naših zahtev, na primer za administrativno razbremenitev," so sporočili kranjski zdravniki in poudarili, da je sprejem aneksa ena signal politike, da želi urediti razmere v primarnem zdravstvu, minister za zdravje Aleš Šabeder pa da je prvi, ki je prisluhnil njihovim težavam, in prvi, ki jih je sploh obiskal, kar štejejo za izjemno pozitiven obrat v delovanju resornega ministrstva.

Zdravniki vztrajajo tudi pri zmanjšanju administrativnih obremenitev

"Svojo odpoved vežemo na aneks dve, ker se nam zdi zelo pomemben, saj brez finančne podlage aneks ena ne more obstati," je pojasnila vodja ambulant družinske in splošne medicine v Zdravstvenem domu Kranj Tatjana Kitić Jaklič in dodala, da bi radi tudi videli, kako resen je namen, predvsem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri zmanjševanju administrativnih obremenitev, ki so v ambulantah družinske medicine velik problem.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je po navedbah kranjskih družinskih zdravnikov prvi, ki je prisluhnil njihovim težavam, in prvi, ki jih je sploh obiskal. Foto: STA

Prepričana je, da so ukrepi in koraki v pravo smer lahko vidni zelo hitro, če je le na drugi strani volja. Da se dajo zadeve hitro rešiti, dokazuje tudi v četrtek sprejet aneks ena, je izpostavila Kitić Jakličeva, ki računa na to, da bo septembra že marsikaj jasno.

Odločitev, da podaljšajo odpovedni rok oziroma zamrznejo odpovedi do septembra, je sprejelo 22 od 24 zdravnikov, ki so aprila podali odpoved o zaposlitvi, dve zdravnici pa s koncem maja odhajata iz Zdravstvenega doma Kranj, kot sta tudi že prej napovedali, saj ne zdržita več hudih delovnih obremenitev.

Kranjski zdravniki so ta mesec množično na dopustih

Po četrtkovi odločitvi zdravnikov o zamrznitvi odpovedi bo delo v Zdravstvenem domu Kranj, kjer je sicer zaposlenih 34 zdravnikov družinske medicine, v prihodnjih mesecih teklo bolj normalno kot sedaj. Zdravniki so ta mesec, ko bi sicer potekel odpovedni rok, namreč množično na dopustih, oskrbo za bolnike pa v Kranju zagotavljajo z ambulantami za akutno obravnavo.

"Čeprav bo delo z junijem potekalo bolj normalno, pa bomo še naprej imeli težave s pomanjkanjem zdravnikov zaradi dveh porodniških in treh dolgotrajnejših bolniških odsotnosti ter zaradi odhoda dveh zdravnic. Tako bo sedem ambulant brez zdravnika," je dejala direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura.

Napovedala je, da bodo verjetno še naprej obdržali delovanje akutnih ambulant, saj je to edini način, da ljudje dobijo storitve, ki jih potrebujejo: "Če bi želeli ambulante manjkajočih zdravnikov nadomeščati z obstoječimi, bi preveč zažirali ostale ambulante. Zato se nam zdijo akutne ambulante za zdaj najboljša rešitev, ni pa ravno optimalna." Kar se tiče vpisovanja novih bolnikov, pa bodo te, z izjemo nepokretnih, starejših in socialno ogroženih, še naprej usmerjali v bližnje zdravstvene domove.

Odpovedi prestavili tudi mariborski zdravniki

Podobno odločitev kot kranjski zdravniki so po potrditvi aneksa ena na vladi v četrtek sprejeli tudi mariborski zdravniki, ki so svoje odpovedi, ki so jih napovedali za 1. junij, prestavili na 1. september. Ob nižjih glavarinskih količnikih in novih zaposlitvah mariborski družinski zdravniki po poročanju Večera prav tako pričakujejo tudi administrativne razbremenitve.

Kot je povedala vodja službe splošne medicinske dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maja Arzenšek, so te na načelni ravni obljubljene, a jih v realnosti še ni videti. Celjski zdravniki, ki so na podlagi obljube ministra Šabedra o sprejemu aneksa zamrznili svoje napovedane odpovedi, naj bi o nadaljnjih korakih odločali na ponedeljkovem sestanku.