Šabeder s soglasjem k poklicnim kompetencam v zdravstveni negi

Dokument o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi bo vendarle sprejet do 18. maja. Na fotografiji zdravstveni minister Aleš Šabeder. Foto: STA

Minister za zdravje Aleš Šabeder bo danes podpisal soglasje k dokumentu o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi. Dokument bo tako po nekaj zapletih in usklajevanjih vendarle sprejet do 18. maja, kar je tudi rok, ki ga je ministru za potrditev dokumenta naložil parlamentarni odbor za zdravstvo.

Ministrstvo za zdravje bi moralo v skladu z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi sicer potrditi že do sredine lanskega leta. Zamudili so tudi rok, ki so ga konec lanskega leta predvideli v stavkovnem sporazumu.

Znova se je zapletlo marca, ker so zbornica zdravstvene in babiške nege ter sindikati vztrajali pri dokumentu, ki so ga pripravili v razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno in babiško nego ter zbornici, ta pa za ministrstvo ni bil sprejemljiv.

Dokument zdaj sprejemljiv tako za ministrstvo kot za stroko

Konec aprila pa je ministrstvo vendarle ocenilo, da je dokument, ki ga je pripravila stroka, lahko izhodišče, h kateremu bi lahko dalo soglasje. V zadnjih tednih so nato v intenzivnih usklajevanjih pripravili dokument, ki je sprejemljiv tako za ministrstvo kot za stroko.

Predstavnike ministrstva je pri pogajanjih gotovo priganjal tudi bližajoči se 18. maj. Do takrat je parlamentarni odbor za zdravstvo ministru za zdravje Alešu Šabedru dal rok za sprejetje dokumenta. V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije so napovedali, da bodo začeli zaostrovati sindikalne aktivnosti, ki lahko privedejo tudi do stavke, če dokument ne bo sprejet do sobote.