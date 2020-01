Župnik: Slovenijo vodijo gnili voditelji, zato ne plačujte davkov

Župnik Aleksander Osojnik je v prispevku, ki je bil včeraj objavljen na spletnih portalih Demokracija in Nova24tv (ta je prispevek sicer že izbrisal), zapisal, da je slovenska država gnila, "ker jo v krempljih držijo gnili voditelji". Za takšne voditelje je označil predsednika vlade Marjana Šarca, predsednika države Boruta Pahorja, nekdanjega predsednika države Milana Kučana, župana Ljubljane Zorana Jankovića, Janeza Stanovnika in Janeza Zemljariča. Zapisal je, da se po njihovih možganih pretakajo "gniloba in iztrebki".

"Hudičevi sodelavci"

V Sloveniji ni nikogar, ki bi se tej gnilobi zoperstavil, je še zapisal. "Civilna družba je odpovedala, Katoliška cerkev in druge verske skupnosti so zatajile," je zapisal in dodal, da kdor podpira takšno državo, je "isti lopov" kot gnili voditelji in "hudičev sodelavec".

Pozval je "vse dobronamerne Slovence in Slovenke, da ignorirajo državo, ne plačujejo davkov in ne spoštujejo njenih gnilih zakonov".

Posluje brez računa

Kot je še zapisal Osojnik, kot župnik sodeluje s številnimi obrtniki, zasebniki, delavci in posamezniki. "V vseh primerih, ko ni bilo nujno, smo se dogovorili za plačilo brez uradnega računa in posledično brez davka gnili državi. Vesel sem, da so vsi bili mojega mišljenja in še toliki drugi. Nikoli ne bi nikogar od teh izdal, ker nisem gestapovec," je še zapisal.

Uporabil je nesprejemljiv in žaljiv jezik, ki ga obžalujemo in od katerega se javno distanciramo, pravijo v Nadškofiji Ljubljana, ki jo vodi Stanislav Zore. Foto: STA

Nadškofija Ljubljana: Pavšalno in žaljivo

Od njegovega zapisa sta se distancirala Nadškofija Ljubljana in Salezijanski inšpektorat, ki mu pripada Osojnik. Kot so zapisali v skupni izjavi, je Osojnik svoja osebna stališča podpisal kot župnik, torej kot uradna oseba Katoliške cerkve. "V omenjenem članku je izrekel pavšalne in žaljive trditve do nekaterih državnih voditeljev in javnih oseb. Prav tako menimo, da je pri tem uporabil nesprejemljiv in žaljiv jezik, ki ga obžalujemo in se od njega javno distanciramo," so zapisali.

"Verniki, člani Cerkve, smo zavzeti državljani naše države, na katero smo ponosni in zanjo hvaležni. Po najboljših močeh se trudimo spoštovati državne ustanove in pravične zakone, ki omogočajo skupno življenje v državi. In za to se bomo še naprej trudili," so dodali.

Na Fursu: Zaradi sive ekonomije izgubljamo vsi

Ker je Osojnik pozval Slovence, naj ne plačujejo davkov, in zapisal, da sam raje plačuje obrtnike brez računa, so se odzvali tudi na finančni upravi (Furs). Kot so nam sporočili, se na finančni upravi trudijo dvigovati davčno kulturo zavezancev. "Zavedati se je treba, da zaradi sive ekonomije izgubljamo vsi, saj se z davkoplačevalskim denarjem med drugim financirajo tudi kultura, šolstvo, obramba, zagotavlja se socialna varnost in podobno," so zapisali.

Kot dodajajo, obžalujejo vsak komentar, ki odkrito poziva k izogibanjem davčnih obveznosti. "Še posebej to velja, če gre za osebe, ki naj bi dajale zgled preostalim," so še zapisali na Fursu.

Država, ki se financira prav iz davkov, sicer duhovnikom plačuje prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

Morda vas zanima tudi: