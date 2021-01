Župana Ilirske Bistrice Emila Rojca vrgli iz stranke SD

Nadzorni odbor Socialnih demokratov (SD) je sprejel sklep, da se ilirskobistriškega župana Emila Rojca zaradi nespoštljive in žaljive komunikacije z novinarko izključi iz članstva v stranki. Omenjeno komunikacijo je nadzorni odbor SD ocenil kot nedopustno za člana in župana iz vrst SD. Rojc je povedal, da s sklepom o svoji izključitvi ni seznanjen.

Predlog za izključitev Rojca je podal Mladi forum SD s sopodpisniki. Nadzorni odbor je po opravljenem postopku med drugim ocenil, da morajo še posebej nosilci javnih funkcij in funkcionarji SD pri opravljanju svoje funkcije "vselej ravnati družbeno odgovorno in zgledno". Rojc se kljub pozivom nadzornega odbora ni opredelil do očitkov, prav tako se za svojo neprimerno komunikacijo ni opravičil ali pokazal obžalovanja, so v današnjem sporočilu za javnost navedli v SD.

Rojčevo komunikacijo ocenili kot nedopustno

Rojčevo izključitev je Mladi forum SD predlagal zaradi po njihovi oceni žaljive komunikacije z novinarkami, pri čemer so se osredotočili na žaljenje novinark Primorskih novic. Rojc je namreč v odgovoru na vprašanje omenjene medijske hiše novinarkam pripisal "kurji sindrom", članke pa na nivoju "kure nesnice", poroča STA.

Kot so zdaj poudarili v stranki, je nadzorni odbor Rojčevo nespoštljivo in žaljivo komunikacijo z novinarko Primorskih novic ocenil kot nedopustno, hkrati pa zapisal, da bi moral Rojc kot član in župan iz vrst SD s svojimi ravnanji in osebnim zgledom varovati temeljne vrednote SD, zato bi moral spoštljivo komunicirati z javnostjo.

Župan se na izključitev lahko pritoži

Kljub pozivu nadzornega odbora se Rojc ni opredelil do očitkov predlagateljev niti se ni odzval na vabilo na pogovor za razjasnitev okoliščin, prav tako pa se kljub pozivom ni odločil za opravičilo za neprimerno komunikacijo z novinarko. Nadzorni odbor je tako po presoji vseh dokazov in okoliščin ugotovil, da gre pri ravnanju člana Emila Rojca za kršitve strankinega statuta in ga izključil iz stranke.

Kot so dodali, ima Rojc, ki pravi, da z odločitvijo strankinega nadzornega odbora še ni seznanjen, pravico do pritožbe, ki pa ne zadrži izvršitve.

Rojc: Nimajo se kaj zgražati nad ostrino besed, ki jo uporabljajo sami

Rojc se je sicer na obtožbe o neprimerni komunikaciji odzval že novembra, ko je na Facebooku objavil spodnji zapis:

Glede na to, da so vsi izbrani novinarji, ki sodelujejo v kurji vojni proti meni povedali svoje je prav, da na kratko... Objavil/a Emil Rojc dne Petek, 13. november 2020

"Vse osebe, ki imajo vpliv na javnost bodisi, da razpolagajo z javnim denarjem, so financirane iz javnih sredstev ali imajo vpliv na javno mnenje se morajo zavedati, da so podvržene kritiki javnosti. Mnogi novinarji zmotno razlagajo, da v to skupino sodimo zgolj funkcionarji. V to skupino sodijo tudi novinarji, ki morajo prenesti kritiko tistih, ki njihove članke beremo," je med drugim zapisal Rojc in dodal:

"Ostrina kritike je odvisna od ostrine besed, ki jih postavi najostrejši sodelujoči v kritikah ali razpravi. Ostrino odnosov ( razprave ) med občino Ilirska Bistrica in novinarskim cehom je določila novinarka Primorskih novic s tem, ko je občino Ilirska Bistrica v svojem članku označila kot Bana občino. Glede na to, da Društvo novinarjev in nihče od ostalih novinarjev to ni obsodil, mi to daje pravico podobno ostrino uporabljati, ko sam ocenjujem delo novinarjev. Kar pomeni, da se novinarke Primorskih novic in ostali novinarji nimajo kaj zgražati nad ostrino besed, ki jo uporabljajo sami."