Kot je znano, je Mladi forum SD nadzornemu odboru SD zaradi žaljive komunikacije z novinarkami predlagal izključitev župana Ilirske Bistrice Emila Rojca iz stranke. V odzivu na vprašanje o gradnji avtoceste je novinarke Primorskih novic namreč primerjal s kurami nesnicami s kurjim sindromom. Več v članku Župan novinarke primerjal s "kurami nesnicami".

Njegov sin in občinski svetnik Borut Rojc meni, da želijo njegovega očeta iz stranke izključiti zato, ker je uspešno sodeloval z vlado Janeza Janše in ker v občinski koaliciji SD sodeluje s SDS. Več v članku Župana bi vrgli iz SD, v bran ga je vzel njegov sin, občinski svetnik.

Vroča debata o Rojcu se že nekaj dni nadaljuje na družbenem omrežju Facebook, kjer se je župan Emil Rojc v odgovoru pod objavo svojega sina Boruta zapletel v prepir s svojimi strankarskimi kolegi.

Njegov sin Borut Rojc je na Facebooku pred dnevi napisal: "Investicije v vojsko skušajo ustaviti z referendumom. Investicije v domove za starejše, vodovode, športne objekte, cestno infrastrukturo, gospodarstvo itd. pa z "vladavino prava". #SamoDaSeNeDela"

Na objavo je odgovorila Eva Zorko, članica SD s Ptuja, ki je zapisala, da je to laž. "Normalno bi bilo, da v krizi država realno razporedi in nastavi prioritete. Mislim, da prej potrebujemo kaj drugega kot investicijo v vojsko. Nihče pa temu ne nasprotuje, samo ni pravi čas," je dodala.

Ferčec: Se bosta z atijem pač razšla s stranko

Nato se je debata razvnela, oglasil se je tudi Fredi Ferčec, občinski svetnik SD iz Rogatca, ki je zapisal, da debata z Rojcem nima več smisla, ker je že prestopil. "Če v zakonu ne gre, gresta partnerja pač narazen, ni nobene katastrofe, če sta le oba partnerja razumna. Če pa je kateri od partnerjev zamerljiv, revanšističen, celo hudoben, so potem nesoglasja. Pa saj ti Borut in ati nista takšna, a ne? Pač se bosta z atijem razšla s svojo dosedanjo stranko, poiskala drugo in se bo končalo eno obdobje skupne poti," je med drugim zapisal Ferčec.

Dodal je, da je prepričan, da ju bo "kakšna žolto-modra druščina z veseljem vzela pod svoje okrilje". "Bivša rdeča družina pa vama bo zaželela vse najbolje na novi poti z novim partnerjem," je še dodal.

Župan Rojc: Nista še bila na tem svetu, ko sem že vstopil v stranko

Ferčecu je odgovoril župan Emil Rojc, ki je zapisal, da Ferčec in Dominika Švarc Pipan (ta se sicer v tej debati na Facebooku ni oglasila niti je nihče drug ni omenil) še nista bila na tem svetu, ko je sem že vstopil v stranko. "Zato me prepotentna bitja, ki si nadenejo sončna očala ali visoke pete, da bi izgledala "kul", ne bodo podila iz stranke," je zapisal.

"Za to stranko smo skupaj s kolegi iz Ilirske Bistrice naredili veliko več kot sta ti in Pipanova naredila do sedaj in kot še bosta v prihodnosti. Zato brzdaj svoj jezik in trosi svoje debilne nasvete v okolju, kjer so te pripravljeni poslušati in občudovati tvoje kretenizme," je dodal.

Kot je še zapisal, so v Ilirski Bistrici nasprotje interesov med lokalnim okoljem in vodstvom stranke poskušali rešti dogovorno med štirimi stenami, ampak da je v primeru obvoznice stranka in vlada SD ignorirala njihove prošnje in 15-milijonski projekt umaknila iz proračuna. "Po padcu naše vlade in našega ministra za infrastrukturo se je denar v dveh tednih našel in z delom smo nadaljevali," je dejal in naštel še nekaj projektov, ko naj bi stranka SD blokirala projekte v Ilirski Bistrici.

Njegov nelektoriran zapis lahko preberete spodaj, celotno debato pa na tem naslovu.

Fredi Ferčec : tako ti, kot Dominika Švarc Pipan, še nista bila na tem svetu, ko sem vstopil v stranko v kateri sem. Zato me prepotentna bitja, ki si nadenejo sončna očala ali visoke pete, da bi izgledala »kul«, ne bodo podila iz stranke. Za to stranko smo skupaj s kolegi iz Ilirske Bistrice naredili veliko več kot sta ti in Pipanova naredila do sedaj in kot še bosta v prihodnosti. Zato brzdaj svoj jezik in trosi svoje debilne nasveta v okolju, kjer so te pripravljeni poslušati in občudovati tvoje kretenizme.



V stranko SD sem vstopil prostovoljno in če bom hotel oditi bom to storil po lastni presoji, na pa na osnovi navodil prepotentnih oseb, ki uspevajo v politiki zgolj z »lezenjem v …«, ko pa je potrebno svojo osebnost preizkusiti na volitvah, nastane katastrofa.



Tomi Godec, Eva Zorko: da imamo SV v stanju, ko ne more zbrati 1000 vojakov je v največji meri kriva stranka Socialnih demokratov. V obdobju vlade Boruta Pahorja smo našo vojsko dobesedno zatrli in jo postavili v stanje, da je moral ta isti Borut Pahor kot predsednik države priznati, da si SV zasluži najnižjo možno oceno usposobljenosti. Kljub temu smo jo pripravljeni zatirati še naprej.



V Ilirski Bistrici smo nasprotje interesov med lokalnim okoljem in vodstvom stranke poskušali rešti dogovorno med štirimi stenami ampak:

• V primeru obvoznice je stranka in vlada SD ignorirala naše prošnje in 15 milijonski projekt umaknila iz proračuna. Po padcu NAŠE vlade in NAŠEGA ministra za infrastrukturo se je denar v dveh tednih našel in z delom smo nadaljevali.

• V primeru sanacije odlagališča Globovnik, ko je bil pristojen NAŠ minister Dejan Židan je stranka ignorirala naše prošnje po sanaciji. Dogovor smo podpisali s sedanjo vlado.

• V primeru prenosa vojašnic v last Občine Ilirska Bistrica, ko je bila pristojna NAŠA ministrica zadeva ni bila izvedljiva. Po padcu NAŠE vlade smo dobili vojašnice v last.

• V primeru prenosa športnega centra Trnovo v last Občine Ilirska Bistrica in pristojnosti NAŠE vlade postopek ni bil izvedljiv. S prevzemom pristojnost SMC smo stadion dobili.

• V primeru nezakonitih migraciji je stranka ignorirala naše prošnje po zaščiti lokalnega prebivalstva in z namenom discipliniranja naročila »šmrkavemu« delu SD, ki ga vodi domišljavi Luka Goršek, da nas označi s fašisti.

• V času NAŠE ministrice nismo obnavljali Doma starejših občanov, sedaj to počnemo.



V interesu stranke SD je, da Tomi Godec, Eva Zorko in Fredi Ferčec nehate stresat neumnosti in začnete reševati probleme običajnih ljudi, ker le tako je lahko stranka uspešna