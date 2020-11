Predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek je za STA pojasnil, da so se pri odločitvi, da predlagajo Rojčevo izključitev, osredotočili na žaljenje novinark Primorskih novic. V odzivu na vprašanje o gradnji avtoceste je novinarke Primorskih novic namreč primerjal s kurami nesnicami s kurjim sindromom. Več v članku Župan novinarke primerjal s "kurami nesnicami".

Njegova stališča glede migrantske politike po zagotovilih Gorška na predlog o izključitvi niso vplivala.

Nadzorni odbor se bo pred odločitvijo z županom pogovoril

Nadzorni odbor stranke se bo z Rojcem pred končno odločitvijo še pogovoril. Kakšno odločitev bo sprejel nadzorni odbor, si Goršek ne upa napovedovati, upa pa, da bodo organi "ustrezno ukrepali". Ni pa niti prepozno, da se župan še opraviči, je poudaril. V tem primeru bi v Mladem forumu morda še razmislili o umiku predloga, je dodal.

V SD so za STA potrdili, da je nadzorni odbor stranke prejel predlog za izključitev Rojca, ki ga bo skladno s statutom stranke tudi obravnaval. Nadzorni odbor mora v postopku ugotoviti točnost in relevantnost očitkov, član pa ima v postopku pravico do zagovora. Na odločitev nadzornega odbora ima član pravico do pritožbe na konferenco stranke, so pojasnili.

Statut sicer določa, da se članico ali člana se izključi iz stranke, če krši statut ali program stranke, če postane članica ali član druge stranke, če z aktivno udeležbo deluje v drugi stranki, če kandidira na drugi listi oz. kljub opozorilom pristojnih organov deluje proti politiki stranke.

Emil Rojc je župan Ilirske Bistrice že tretji mandat. Prvič je leta 2010 v drugem krogu zmagal z dobrimi 53 odstotki glasov. Na naslednjih volitvah leta 2014 je bil prav tako potreben drugi krog, Rojc pa je zmagal z le 109 glasovi razlike oziroma s 50,87 odstotka. Bolje se je odrezal na zadnjih volitvah leta 2018, ko je zmagal že v prvem krogu, prejel je dobrih 58 odstotkov glasov.

"Ampak koalicija sama niti ne bi bila tak problem, če v njej poleg vseh ostalih ne bi sodelovala tudi SDS," meni županov sin Borut Rojc. Foto: Facebook

Rojc se na klice in sporočila STA ni odzval, se je pa na družbenem omrežju Facebook odzval njegov sin Borut Rojc, sicer predsednik občinskega odbora SD Ilirska Bistrica in občinski svetnik na listi SD.

Zapisal je, da je v ozadju predloga za izključitev njegovega očeta sodelovanje SD z SDS v občinski koaliciji in uspešno sodelovanje župana z vlado Janeza Janše. Kot je zapisal, se je v vseh njegovih treh mandatih v občini investiralo na desetine milijonov evrov.

"In vsi ti milijoni so šli za projekte, ki služijo ljudem. To je nekaj, kar smo pogrešali v Ilirski Bistrici 20 let po osamosvojitvi. V 12 letih pa smo občino postavili na novo. In ja. Res je! Županu to ne bi uspelo brez koalicije v občinskem svetu. Ampak koalicija sama niti ne bi bila tak problem, če v njej poleg vseh ostalih ne bi sodelovala tudi SDS. Ja, prav ste prebrali, v naši koaliciji sodelujeta SD in SDS. In ne samo, da je župan iz SD uspešno sodeloval z vlado Janeza Janše (z levimi vladami je bilo to zelo težko), to je bilo narejeno kljub temu, da nihče od njiju ni spremenil pogleda na polpreteklo zgodovino. Prvi obišče spominsko slovesnost v partizanski bolnici Zalesje, drugi pa v Kočevskem rogu," je zapisal Borut Rojc.

"Ne sme se izvedeti, da lahko levica in desnica sodelujeta v dobro ljudi"

Dodal je še, da se ne sme izvedeti, da lahko dopoldne levica in desnica sodelujeta v dobro ljudi, popoldne pa gre vsaka stran na svojo proslavo.

Dodal je še, da v njihovi stranki vlada veliko nezadovoljstvo. "Dejstvo, da nismo več v vladi, je določene ljudi tako prizadelo, da iščejo sovražnike v vseh, ki se ne strinjajo z njihovo politiko: 'Manj kot bo narejeno, prej bomo prišli na oblast.'," je zapisal.

Kot pravi, to dokazuje zbiranje podpisov za referendum proti investicijam v vojski. "O takšni odločitvi bi moralo odločati tako predsedstvo stranke kot v okviru stranke pristojen odbor za obrambo. Na žalost niti eden od teh organov ni bil povprašan za mnenje. Začelo se je z neupoštevanjem terena, sedaj pa se ne upošteva niti svojih lastnih organov," je dodal Borut Rojc, ki je na zadnjih državnozborskih volitvah na listi SD neuspešno kandidiral za poslanca.

"Vsaj polovica županov ne hodi več na sestanke"

"Kaj bo prinesla prihodnost, ne ve nihče. Začeli smo slabo. Svojih organov ne upoštevamo, en župan nam je odšel sam, drugega mečemo iz stranke, za ostale pa ni skrivnost, da jih vsaj polovica ne hodi več na sestanke v Ljubljano, ker imajo poln kufer govorjenja, ki mu ne sledijo dejanja. Ob tem dodajmo še zbiranje podpisov za referendum, ki se posmehuje delu vseh naših ministrov za obrambo in recept za katastrofo je tu," je v zapisu na Facebooku, ki ga lahko preberete spodaj, še dodal županov sin.