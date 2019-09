Župan Moravč: Po prvi analizi smo ugotovili, da živimo sredi strupenih odpadkov #video

"Slovenski Černobil, dolina smrti, rak in druge bolezni kot posledica življenja v zastrupljenem okolju," vse to so besede, ki grobo zarežejo v ušesa prebivalcev krajev, kjer so dolga leta idilično živeli v sožitju z industrijo, za katero zdaj spoznavajo, da jih ubija že leta.

Potrebne so politične spremembe

Kot je potrdil župan Moravč Milan Balažic, umazane stvari prej ali slej pridejo na plan. Zasluge za ekološko katastrofo pa pripisuje nekdanjemu županu. "Našel je povezavo med kapitalom in strankarsko pripadnostjo. Ta združba je desetletje obvladovala moravško dolino," je povedal v oddaji Planet 18.

Župan Moravč Milan Balažic Foto: Siol.net Kot je še dejal, je veljala moravška dolina za "zakotno", kjer se nihče ni spraševal, kaj se dogaja. "Ti ljudje so desetletja zavajali prebivalce Moravč, da je vse v redu. Ko je bila opravljena prava znanstvena analiza, pa smo ugotovili, da živimo sredi strupenih odpadkov - na milijone ton nevarnih snovi, ki ogrožajo življenja. Tu se tudi skriva odgovor na vprašanje, zakaj imamo toliko rakavih obolenj."

Ko so Moravčani, njihova civilna iniciativa in ob podpori novega župana začeli glasno opozarjati na nevarne odpadke, ki jih odlaga in predeluje podjetje Termit, sta se sprožila kar obsežna protiakcija in dokazovanje, da gre za pretiravanje.

"Pravzaprav v tej zgodbi nihče ne pretirava, razen nekaterih, ki lažejo," je dejal Gorazd Pretnar, mikrobiolog in ekolog. "Izvedena je bila cela serija različnih bioloških testov, ki so pokazali, kakšne bodo posledice. Meritve, ki so jih opravili za Agencijo za okolje RS (Arso) napovedujejo neko administrativno mejo. To, da so nekatere meritve bile pod to mejo, pa še ne pomeni, da ne povzročajo raka ali drugih obolenj."

Župan meni, da je Moravška dolina nevarna za zdravje ljudi

"Številke kažejo, da je na območju okoli deponije veliko število rakavih obolenj, silikoze in astme pri otrocih, kar je mogoče tudi dokazati. Vendar se te številke utopijo v dejstvu, da je moravška občina zelo mlada," je pojasnil Balažič in poudaril, da imajo v mestu visoko stopnjo rodnosti.

"Težava je, da se ob seštevku podatkov število obolelih za rakom nekako skrije. Izkaže se, da so rakava obolenja nekje v slovenskem povprečju, v resnici pa je na območju, kjer se odlagajo nevarni odpadki, stopnja obolenj zelo visoka," je še poudaril župan Balažic.

Mikrobiolog in ekolog Gorazd Pretnar Foto: Siol.net V podjetju Termit, ki je začasno ostalo brez dovoljenja za predelavo odpadkov, vztrajajo, da je njihovo početje v skladu z okoljskimi standardi, še več, začeli so sanirati območje in pravijo, da je zaradi nasprotovanja krajanov zdaj tudi to ogroženo. Kot je poudarila Alenka Sešek Pavlin, svetovalka uprave Termita, izvajajo pilotni projekt, ki pa sta ga po njenih besedah župan in civilna iniciativa resno ogrozila takrat, ko so vdrli na območje Termita.

Župan navedbe, da ogroža sanacijo Termita, zavrača. "Če vdiram, vdiram na svoje lastno območje. Vozil sem se po cesti, ki je v občinski lasti, in preveril pritožbe občanov, da se v ozračju čuti neznosen vonj. Želeli smo ugotoviti, kaj je vir smradu. Sam se ne morem vpletati v znanstveni poizkus, res pa je, da se je tudi tokrat izkazalo, da je vodstvo podjetja izjemno neodgovorno, saj ni obvestilo lokalnih oblasti in krajanov, da se nekaj dogaja," je dejal in dodal, da še danes ne vedo natanko, kaj v podjetju izvajajo oziroma za kakšne vrste projekta gre.

Ne samo v Moravčah, okoljska katastrofa pesti tudi Celje

Podobna zgodba kot v Moravčah je že desetletja prisotna v Celju. Tam zaradi nekdanje Cinkarne, ki je odpadni material dobesedno raztrosila po vsem območju, količine nevarnih snovi za deset- ali celo stokrat presegajo mejne vrednosti. Resne sanacije še vedno ni na vidiku, stroka pa s prstom kaže na politiko.

"Vse te bolezni, ki se pojavljajo pri otrocih, ki se igrajo na zastrupljeni zemlji, polagam na srce poslancem, ker so oni tisti, ki sprejemajo nov proračun. Torej, če je parlament dovolj zrel, potem bo ta stara bremena začel počasi vnašati tudi v proračunsko postavko in bo tako dovolj sredstev za sanacijo," je dejal Pretnar v oddaji Planet 18.