Zakaj Celju pravijo tudi slovenski Černobil? #video

Območje stare celjske cinkarne, 200 metrov stran od starega mestnega jedra, je najbolj kontaminirano naseljeno območje v Evropi, opozarjajo strokovnjaki, so poročali v oddaji Planet 18, zato mu nekateri pravijo tudi slovenski Černobil. Zaradi onesnaženosti s svincem in kadmijem bi ga morali dobesedno izolirati, so prepričani. Ogroženo je zdravje otrok, gre za hudo sprenevedanje države, ocenjujejo.

Spornih je predvsem 17 hektarjev stare cinkarne. Na devetih metrih globine je 1,5 milijona kubičnih metrov večinoma nevarnih odpadkov.

"Dejavnost stare cinkarne je kriva, da je Celje grozovito onesnaženo. Samo s svincem je huje v Mežici, sicer pa so vsi drugi parametri v Celju mnogo višji," je za Planet opozoril Boris Šuštar iz Civilne iniciative Celje.

Čeprav so zamenjali mivko, je zemlja še vedno oporečna

Podobno je bilo pri kadmiju, bilo ga je 75-krat čez mejno vrednost. Mivko so zamenjali, ostaja pa oporečna zemlja, je oster Šuštar. Za kar vedo vsaj slabih 15 let. In nič ne ukrepajo za zaščito zdravja otrok.

"Otroci se nikakor ne bi smeli igrati na strupeni zemlji. Zemlja na področju vrtca Ringaraja pa ni strupena zemlja, ampak je kvalificirana kot nevaren odpadek, in nikakor se otroci tam ne bi smeli igrati," je oster Šuštar.

Zemljišča so ustvarjali z materialom, ki je prihajal iz cinkarne

Foto: Planet TV Starše so s celjske občine o sanaciji obvestili šele prejšnji teden. Na ministrstvu za okolje in prostor pa pravijo, da se zavedajo perečega problema onesnaženosti zemljine nekaterih vrtcev v Celju.

"Ko so gradili mesto, naselja, bloke, vrtce - so zemljišča utrjevali z materialom, ki je prihajal iz stare cinkarne," pojasnjuje Helena Grčman iz Biotehniške fakultete.

Največje težave nastopijo, ko se prenavlja

"Največji problem prihaja, ko prenavljajo otroška igrišča in stavbe. Takrat se premeša in materiali pridejo na površje," dodaja.

Kako nevarno je to za zdravje, Grčmanova težko posploši, ob tem pa doda, da je velika težava tudi vprašanje, kje dobiti neonesnaženo zemljo in kam odpeljati staro.

Šuštar dvomi, da aktualno oblast zanima zdravje ljudi, ampak loščenje svoje podobe. "Tukaj bi bilo treba narediti sarkofag, okoli pa postaviti betonski zid do glinene plasti, da prepreči padavinske vode, da ogrožajo preostalo podtalnico v Celju," meni Šuštar.